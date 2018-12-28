Согласно опросу, проведённому по заказу издания Lietuvos rytas, четверо из десяти жителей Литвы старше 15 лет считают, что 2018-й год был для них лично был успешным, и втрое меньше людей оценили уходящий год как неудачный.
© DELFI / Orestas Gurevičius

39% участников опроса указали, что этот год был для них успешным, 13% считают, что он был неудачным. За последнее десятилетие это был самый успешный год для жителей страны.

34% респондентов отметили, что 2017 год был для них успешным, а 16% утверждали обратное.

Сравнение ежегодных ответов на этот вопрос с 1995 года (с тех пор компания Baltijos tyrimai анализирует такие оценки населения страны) показывает, что практически идентичное мнение было и в докризисные 2006 и 2007 годы. Тогда был достигнут рекордный уровень оптимизма в 39 и 40% респондентов соответственно указали, что год был для них успешным.

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Литовцы самым неудачным до сих пор считают 2009-й, когда разразился финансовый кризис. Тогда четверо из десяти человек указали этот год неудачным лично для них, а успешным - только одна седьмая часть населения.

Опрос проводился 9-26 ноября компанией Baltijos tyrimai.

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