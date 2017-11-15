Участникам опроса было предложено ответить, каковы были их ожидания и как они оценивают первый год работы парламента.

45% опрошенных оценили работу сейма плохо, 13% - хорошо, а 42% воздержались от оценок.

Первое заседание Сейма состоялось год и один день назад - 14 ноября 2016 года.

Сейм приятно удивил только каждого двадцатого

Если рассмотреть результаты более детально, что почти четверть (23,6%) жителей сказали, что первый год работы Сейма был хуже, чем они ожидали, а 20,9% респондентов указали, что они оценивают работу Сейма плохо, как и ожидали.

Сейм приятно удивил только каждого двадцатого жителя страны - 5,2% опрошенных сказали, что парламент Лмтвы работал лучше, чем они ожидали. 8% респондентов оценили работу законодательного органа хорошо, как они и ожидали.

Треть респондентов выбрала ответ, что не оценивает работу Сейма "ни хорошо, ни плохо", у 9% не было определенного мнения по этому вопросу.

14-29 октября было опрошено 1007 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность составляет 3,1%.

Проделанная работа: алкоголь и лесничества

В целях борьбы с алкоголизмом Сейм в июне постановил, что с 2018 года будет запрещена реклама алкоголя, он будет продаваться только лицам в возрасте старше 20 лет, сократится время продажи алкоголя, однако решение о специализированных магазинах парламент отложил.

Парламентарии в июле дали старт реформе лесничеств - намечено, что управление государственными лесами будет сконцентрировано в одном предприятии, но проведение реформ в жизнь будет зависеть от решений правительства.

После принятия некоторых поправок в июле вступил в силу новый Трудовой кодекс, который упростил увольнение работников. В феврале Сейм законодательно утвердил запрет на физические наказания для детей, а в сентябре утвердил реформу в сфере защиты прав детей.

Сейм также усилил вовлеченность Литвы в НАТО и принял решения, направленные на блокирование строящейся вблизи границы с Литвой в белорусском Островце Белорусской АЭС.

Скандалы: коррупция и Россия

В первый год работы Сейма Литву сотрясали несколько скандалов с политической коррупцией - правоохранительные органы предъявили подозрения Либеральному движению и Партии труда. Ранее подозрения были предъявлены партии "Порядок и справедливость". Парламентарий Гинтарас Степонавичюс, которому были предъявлены подозрения, вышел из рядов либералов.

Из-за подозрительных связей с Россией был начат импичмент социал-демократу Миндаугасу Бастису, а в отношении Кястутиса Пукаса был начат импичмент, ему также были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Парламентская Антикоррупционная комиссия проверяла интересы семьи социал-демократа Артураса Скарджюса в энергетике и вероятный конфликт интересов. В центре внимания СМИ долгое время были отношения лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса и покинувшей впоследствии сейм Греты Килдишене.

На этой неделе полиция начала расследования в связи с подозрениями, что член Сейма Линас Бальсис мог управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Его семья сообщила, что политик, который не показывается в парламенте, в данное время находится под опекой врачей и близких. "Аграрии", в свою очередь, инициируют импичмент консерватору Витаутасу Юозапайтису из-за его концертной деятельности.

Вызовы: стабильность и эмиграция

Годовщину деятельности не отметила и послевыборная правящая коалиция "аграриев" и социал-демократов. После того, как из нее решила выйти часть социал-демократов, "аграрии" могут столкнуться с вызовом в плане обеспечения поддержки большинства важным решениям. Растет давление на политиков с целью начать серьезную налоговую реформу, чтобы уменьшить огромное социальное неравенство.

Сейм в июне утвердил абстрактный план реорганизации высших школ, однако реальная реформа возможна только после принятия конкретных решений и внесения изменений в законы.

Взвесив позицию Конституционного суда и ожидания эмигрантов, парламенту предстоит принять решение, объявлять ли референдум о расширении возможностей получения двойного гражданства.

На повестке дня Сейма также должна оказаться реформа государственной службы, однако проект МВД уже подвергся сильной критике.

Кто в Сейме?



В Cейме преобладают представители Литовского союза крестьян и зеленых. Эта партия делегировала председателя парламента Виктораса Пранцкетиса, в ее фракции 56 парламентариев. У консерваторов в Cейме 31 представитель.

После возникновения разногласия относительно дальнейшей работы в правящей коалиции социал-демократы разделились на две группы - у сторонников председателя партии Гинтаутаса Палуцкаса семь представителей, а у оставшейся в коалиции Литовской социал-демократической трудовой фракции - 12, включая двух представителей Партии труда.

У либералов в Сейме 13 человек, у Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей - 8 представителей, 7 парламентариев работают во фракции партии "Порядок и справедливость", 6 политиков относятся к Смешанной группе членов Сейма.