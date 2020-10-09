Жителям задавали вопросы об их питании, физической активности, посещениях врача, вредных привычках. Также оценили индекс массы тела.

В ходе исследования 29% жителей Литвы указали, что в течение года вообще не употребляли алкоголь. За последние 5 лет количество трезвенников увеличилось на 4%.

Однако тенденция распития алкоголя по выходным по-прежнему сохраняется.

"На одного жителя в один выходной (включая пятницу) приходилось 7 стандартных единиц алкоголя, это равняется 1 бутылке вина", – сказано в результатах исследования.

В ходе исследования у жителей интересовались, как часто они курят, если курят. 76% жителей указали, что они не курят (в 2014 г. таких было 75%) Еще 19% указали, что курят каждый день, а 5% – иногда.

"Больше курящих было среди мужчин, соответственно 36% мужчин и 13% женщин", – сказано в исследовании. Количество курящих каждый день с 2014 г. уменьшилось с 20,4%. Это больше 1%.

"Курящие каждый день в среднем выкуривали за день 13 сигарет", – показывает опрос.

По словам гендиректора Департамента статистики Юрате Петраускене, больше всего некурящих появилось в группе 25-34 лет.

Однако, по ее словам, в этом году впервые в исследование включили курение электронных сигарет. Результаты опроса показали, что немалая часть молодежи перешла именно на эти сигареты.

"18,6% людей в группе 15-34 лет курили электронные сигареты, которые не относятся к табачным изделиям", – сказано в исследовании.

Исследование показало, что больше половины жителей (52%) оценивает здоровье как очень хорошее или хорошее, 36% как среднее, 12% как плохое или очень плохое. За пять лет на 2% больше жителей оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

По словам Петраускене, в прошлом году у жителей впервые интересовались о том, как часто они ходят к зубным врачам.

"Общее здоровье в этом плане хорошо или очень хорошо оценивают 44% жителей, 20% оценивают плохо или очень плохо", – сказано в результатах исследования.

50% жителей Литвы сказали, что за год до участия в опросе они ходили к зубному врачу. Однако за пять лет увеличилось количество людей, которые не могут оплатить услуги зубных врачей.

"С 5% в 2014 г. до 16% в 2019 г. увеличилось количество жителей, которые не могли получить услуги зубных врачей, поскольку у них на это нет денег", – сказано в исследовании.

Опрос показал, что за 5 лет не улучшилась ситуация и с поликлиниками и больницами. В 2019 г. 20% жителей указали, что в течение года до опроса откладывали поход в поликлинику из-за длинных очередей.

В 2014 г. таких людей было 11%.