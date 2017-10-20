В проведенном в сентябре опросе более чем тысячи жителей Литвы был задан вопрос: "За кого намерены голосовать на выборах президента Литовской Республики 2019 года?".
Список кандидатов не предлагался.
Более одной десятой опрошенных назвали делегированного "аграриями" премьер-министра и бывшего главы полиции и МВД Саулюса Сквернялиса.
Его рейтинг опережает ближайших конкурентов в два раза.
Экономиста банка SEB bankas Г. Науседу выбрали 5,4% опрошенных. Мэра Каунаса В. Матийошайтиса - 4,4% респондентов.
Почти половина участников опроса (49%) не знают, за кого голосовать, либо не ответили на вопрос. Ни один из тройки лидеров пока не заявлял о намерениях баллотироваться на президентский пост.
Четвертым по популярности оказался лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис (2,8%), но он, согласно Конституции не может баллотироваться, поскольку во время выборов ему еще не исполнится 40 лет.
Далее следует бывший премьер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс (2,4%) и европарламентарий, социал-демократ Вилия Блинкявичюте (2,2%).
Во время опроса 1,9% опрошенных назвали отстраненного с поста президента Роландаса Паксаса, однако законы запрещают ему баллотироваться в президенты.
Сходная поддержка в опросе была и у лидера правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса (1,9%), дипломата Вигауаса Ушацкаса (1,8%).
15-26 сентября опроса путем прямого интервью были опрошены 1012 жителей в возрасте от 15 до 74 лет, погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
Президентские выборы состоятся в мае 2019 года.
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