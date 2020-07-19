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Во время коронавирусного кризиса увеличилось число людей, недовольных функционированием демократии в стране. Опрос, проведенный в июне, показывает, что более половины опрошенных недовольны тем, как демократия работает в стране.
Опрос: во время коронакризиса увеличилось число людей, недовольных функционированием демократии в стране
© DELFI / Andrius Ufartas

Опрос, проведенный по заказу информационного агентства ELTA 15-25 июня был проведен компанией Baltijos tyrimai, занимающейся исследованием рынка и общественного мнения. Он показал, что четверо из десяти (38%) взрослых в стране были удовлетворены тем, как функционирует демократия, и чуть более половины (52%) респондентов были недовольны демократией в Литве. Каждый десятый (10%) респондент не имел мнения или не ответил на этот вопрос.

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За последние 4 месяца мнение населения по этому вопросу несколько ухудшилось (число недовольных функционированием демократии в стране увеличилось на 5 процентных пунктов), а по сравнению с ответами респондентов год назад недовольство функционированием демократии увеличилось на 8 процентных пунктов.

Люди в возрасте до 50 лет, жители мегаполисов, респонденты с высшим образованием и самым высоким доходом семьи в месяц (более 1200 евро), руководители, специалисты и государственные служащие, а также молодежь более удовлетворены функционированием демократии в Литве.

Сельские жители, респонденты со средним или профессиональным образованием, пенсионеры, безработные и домохозяйки, рабочие и фермеры, а также русские и поляки более недовольны функционированием демократии в стране.

Опрос проходил 15-25 июня 2020 года. В ходе исследования путем интервью были опрошены 1000 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет). Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 процента.

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