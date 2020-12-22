Опрос: треть жителей Литвы положительно оценивает новое правительство

Исследование провели 7–12 декабря. По телефону опросили 1000 жителей. Результат опроса показал, что 34,2% респондентов положительно оценили правительство Шимоните, 23,5% – отрицательно. Еще 42,3% указали, что не знают, как ответить на этот вопрос.
По данным исследования, чаще предложенных кандидатов положительно оценивали молодые люди до 39 лет, респонденты с высшим образованием, люди с большими доходами и жители Вильнюса.
Новое правительство Литвы начало работу с 11 декабря.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Шимоните о предложении изменить порядок: надо потерпеть хотя бы до середины января (24)
В понедельник на заседании государственной комиссии по...
Эксперты: мутировавший коронавирус скорее всего уже привезли в Литву (10)
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром...
Весть для находящихся в Великобритании: вернуться в Литву смогут лишь те, кто уехал по важной причине (10)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
В Литве диагностирован 1871 новый случай коронавируса и 54 смерти (40)
В Литве за минувшие сутки диагностирован 1871 новый...
Нарушители попали на видео: за такие действия ждет наказание (3)
Столичная компания по утилизации отходов Vilniaus atliekų...