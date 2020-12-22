Опрос: треть жителей Литвы положительно оценивает новое правительство

Исследование провели 7–12 декабря. По телефону опросили 1000 жителей. Результат опроса показал, что 34,2% респондентов положительно оценили правительство Шимоните, 23,5% – отрицательно. Еще 42,3% указали, что не знают, как ответить на этот вопрос.

По данным исследования, чаще предложенных кандидатов положительно оценивали молодые люди до 39 лет, респонденты с высшим образованием, люди с большими доходами и жители Вильнюса.

Новое правительство Литвы начало работу с 11 декабря.