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Треть жителей Литвы положительно оценивает новое правительство Ингриды Шимоните, почти четверть – отрицательно, больше 40% не ответили на этот вопрос, таковы данные опроса, проведенного по заказу LRT центром исследования общественного мнения Vilmorus.
Опрос: треть жителей Литвы положительно оценивает новое правительство
© DELFI / Tomas Vinickas

Исследование провели 7–12 декабря. По телефону опросили 1000 жителей. Результат опроса показал, что 34,2% респондентов положительно оценили правительство Шимоните, 23,5% – отрицательно. Еще 42,3% указали, что не знают, как ответить на этот вопрос.

По данным исследования, чаще предложенных кандидатов положительно оценивали молодые люди до 39 лет, респонденты с высшим образованием, люди с большими доходами и жители Вильнюса.

Новое правительство Литвы начало работу с 11 декабря.

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