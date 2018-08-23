В числе других наиболее реальных кандидатов на этот пост - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (9,4%) и премьер-министр Саулюс Сквернялис (8,6%), по 6% получили бывший дипломат Вигаудас Ушацкас и депутат Ингрина Шимоните.
Опрос по заказу агенства ELTA провела компания Baltijos tyrimai 16-31 июля. Результаты опроса показали, что за последние 1,5 года число поклонников Науседы выросло больше всего. В декабре 2016 г. его на этом посту видели всего 1,8% респондентов.
Сквернялиса в 2016 г. поддерживали 11%, а Матийошайтиса - 0,5% респондентов.
В 2016 г. Шимоните поддерживали 2% жителей, а Ушацкаса - 0,4%.
На шестом месте идет кандидат консерваторов Жигимантас Павилёнис - 2,3% (в 2016 г. 1%).
На седьмом депутата Аушра Малдейкене - 2,2% (в 2016 г. - 1%).
На восьмом месте - лидер партии труда Виктор Успасских (1,8%, в 2016 г. - 0,1%).
На 9 и 10 месте европарламентарий Роландас Паксас, который не может принять участие в этих выборах (1,7%, в 2016 г. - 1,8%) и депутат Наглис Путейкис - 1,7% (в 2016 г. - 1%).
Всего в июле респонденты назвали 38 общественных деятелей, которые могли бы занять пост президента Литвы (2 месяца назад было 42 фамилии). 28% участников опроса сказали, что не определились и не знают, за кого голосовать.
В опросе участвовали 1007 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше.
До 2022 года планируется привести в порядок 1,7 тыс. небезопасных переходов
Литовская дирекция автомобильных дорог сообщила, что...
Опрос: трех самых перспективных кандидатов в президенты нагоняют еще двое (1)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
Новейшие данные "Содры" несут хорошую весть пенсионерам (2)
Средняя пенсия по старости у пенсионеров с необходимым...
Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене кто платит больше налогов (16)
Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...
TOP новостей
Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (35)
За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...
Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене кто платит больше налогов (16)
Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...
Профсоюзы: никакой договоренности между торговыми центрами о выходных в праздники пока нет (1)
Профсоюзы Литвы добиваются, чтобы во все праздники и...
В Каунасе убит гражданин Украины, еще двое ранены (40)
В среду вечером в Каунасе смертельные ножевые ранения...
Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма (5)
В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...