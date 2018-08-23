Новейший опрос общественного мнения показал, что экономист Гитанас Науседа остается лидером в числе возможных кандидатов на пост президента Литвы - jau 17% šalies gyventojų jį norėtų matyti prezidento poste. Prieš du mėnesius tokį norą buvo pareiškę 15% šalies gyventojų.
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda ir Visvaldas Matijošaitis
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В числе других наиболее реальных кандидатов на этот пост - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (9,4%) и премьер-министр Саулюс Сквернялис (8,6%), по 6% получили бывший дипломат Вигаудас Ушацкас и депутат Ингрина Шимоните.

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Опрос по заказу агенства ELTA провела компания Baltijos tyrimai 16-31 июля. Результаты опроса показали, что за последние 1,5 года число поклонников Науседы выросло больше всего. В декабре 2016 г. его на этом посту видели всего 1,8% респондентов.

Сквернялиса в 2016 г. поддерживали 11%, а Матийошайтиса - 0,5% респондентов.

В 2016 г. Шимоните поддерживали 2% жителей, а Ушацкаса - 0,4%.

На шестом месте идет кандидат консерваторов Жигимантас Павилёнис - 2,3% (в 2016 г. 1%).

На седьмом депутата Аушра Малдейкене - 2,2% (в 2016 г. - 1%).

На восьмом месте - лидер партии труда Виктор Успасских (1,8%, в 2016 г. - 0,1%).

На 9 и 10 месте европарламентарий Роландас Паксас, который не может принять участие в этих выборах (1,7%, в 2016 г. - 1,8%) и депутат Наглис Путейкис - 1,7% (в 2016 г. - 1%).

Всего в июле респонденты назвали 38 общественных деятелей, которые могли бы занять пост президента Литвы (2 месяца назад было 42 фамилии). 28% участников опроса сказали, что не определились и не знают, за кого голосовать.

В опросе участвовали 1007 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше.

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