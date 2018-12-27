В ходе опроса респондентов спрашивали, как население оценивает семь стран - положительно или отрицательно.
Германию положительно оценил 91% жителей Литвы, отрицательно - 6%, Франция получила 86% положительных отзывов, Великобритания - 80%, Япония - 79%.
Соединённые Штаты благоприятно оценили 74% респондентов, отрицательно - 21%.
50% литовцев имеют хорошее мнение о Китае, отрицательное - 39%.
Благожелательное отношение к России указали 42% опрошенных, в то время как негативное имеется у 54% жителей Литвы.
С 24 октября по 7 ноября во всех странах ЕС было опрошено более 27 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше.
В Литве опрос проводился TNS LT, было опрошено 1000 жителей страны.
Опрос: США положительно оценивают 74%, Россию - 42% литовцев (31)
Из больших стран мира литовцы лучше всего относятся к...
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