Это показало исследование причин эмиграции из Литвы, которое представила соавтор исследования работница Литовского института эмиграции Илона Струмицкене.

Опрос провели с 19 января по 10 февраля 2018 года. Исследователи предположили, что в основе эмиграции лежат не только экономические и социодемографические факторы.

Эту гипотезу и подтвердили данные исследования. Ученые констатировали, что экономические причины - лишь одна из составляющих комплекса, важнее социопсихологическое состояние людей.

Эмигрантов спрашивали, что больше всего нуждается в изменении в Литве, какие в стране самые большие проблемы. 57,7% указали размер коррупции, экономическое неравенство – 51,9%, неуважение к простому человеку – 43,3%, масштаб бюрократии – 34%, размер пенсий и выплат – 23,8%, жадность предпринимателей – 23,3%.

Исследователи пытались выяснить, каким было финансовое положение эмигрантов до отъезда из Литвы.

Исследование показало, что 30% людей жили в Литве неплохо, им были доступны даже дорогие вещи, телевизоры, холодильники, но не по карману квартиры или яхты. Около 7% могли позволить себе все.

Однако 13,4% респондентов указали, что им не хватало денег даже на еду. 25,1% указал, что на питание у них были деньги, а на одежду - нет. 30% указали, что им было сложно купить что-то серьезное - холодильник или телевизор.

Свое жилье было всего у 33,5% участников опроса, 40% могли себе позволить досуг.

Исследователи пытались выяснить, как люди чувствовали себя в Литве.

33,1% ответили "я был несчастен и рад, что уехал", 56,7% выбрали утверждение "я чувствовал себя ненужным в Литве", 70,5% руководствовались установкой, что "жизнь в Литве ухудшается, перспективы туманные", 38,1% признали, что в Литве они были несчастными.

Исследователи выяснили, что плохое социопсихологическое самочувствие зависело от трудовых отношений. Люди, у которых был опыт работы, указали, что ощущали неуважение к себе на работе (54,8%), испытывали стресс (62,1%), не ценили из заслуги (37,9%), не проявляли участия к личным проблемам (53%), не было возможности делать карьеру (61,7%).

По причинам эмиграции исследовали выделили три типа эмигрантов – тех, кто уехал заработать, испытать себя, сбежать от литовского управления.

Исследователи выяснили, что чаще всего решение уехать было рациональным и обдуманным. Спонтанно, импульсивно уехали лишь 22,3%. 26,7% сказали, что это было хорошее решение, 27,8% поняли, что это связано с риском, но выбора у них не было, 23,3% сказали, что были уверены, что там условия будут лучше.

Выяснилось, что 17% эмигрантов уехали до 2004 г., т.е. до вступления в Евросоюз, 26% - в 2005-2009 гг., до кризиса, 32% - в 2010-2013 гг., оккупация Крыма в 2014 г. на решение эмигрировать не повлияла.

Исследователи заметили, что эмигранты, указывающие разные причины эмиграции, отличаются своими качествами. К примеру, "Испытать себя" чаще выбирали женщины, молодежь, люди с высшим образованием, квалифицированные работники, работники высшего или среднего уровня. Это были целенаправленные склонные к самовыражению люди.

В Литве они были недовольны административными и экономическими ограничениями, но уехали в поисках более интересной работы. Они довольны своим решением. Это люди, которым актуально быть гражданами мира. Они интегрировались в стране, где поселились.

Они не настроены враждебно в отношении Литвы, активны, доверяют друг другу, не избегают общественной деятельности, инициативны. Такие люди чаще уезжали в Испанию, реже в Скандинавские страны и Великобританию.

Экономические мигранты составляют большую часть – 56,7% - участников опроса. Не было существенной разницы по возрасту или полу. Это образованные люди, но в целом среди них мало людей с высшим образованием. Это квалифицированные или неквалифицированные работники.

Эта группа интересуется тем, что происходит в Литве. Читает литовские СМИ. Они не отличаются сентиментальностью в отношении Литвы и страны, в которую уехали. Для них главное - экономическая выгода.

Их отношение к Литве после отъезда только ухудшилось. Самой большой проблемой они считают экономическое неравенство. Для них главное - экономическое благосостояние.

Они самые счастливые из эмигрантов. Эти эмигранты являются потребителями государственных услуг Jie renkasi dažniausiai Skandinaviją.

20,3% респондентов хотели бежать от литовского управления. В этой группе больше мужчин, людей старшего возраста. В этой группе много людей с профессиональным образованием, квалифицированных работников.

Они неплохо интегрировались в другой стране, находятся в оппозиции к Литве. Больше всего они не довольны управлением и экономическими аспектами жизни в Литве. Они уехали из-за неуважения к человеку в Литве. В Литве люди из этой группы активно участвовали в гражданской деятельности – выборах, акциях. Они разочарованы, чувствуют себя ненужными в Литве.

Эти эмигранты интересуются новостями из родных мест и в мире вообще. В этом сегменте проявляется фактор влияния российских СМИ. Они довольны тем, что уехали и чаще всего выбирают Великобританию, потом Испанию, реже Скандинавию. Это молодые люди - 26-45 лет.

В целом из Литвы чаще всего уезжает молодежь, люди в группе 26-45 лет.

Опрос показал, что большая часть эмигрантов не жалеет о принятом решении. "Я счастлив там, где живу, но Литвы мне не хватает", указали 56,6%, "я счастлив там, где живу, и у меня все есть" – 35%, "Эмиграция скорее оправдала ожидания" – 77,1%.