Опрос: события года – пандемия, выборы, помощь белорусам и БелАЭС

По мнению литовских журналистов, в мире наибольшее значение возымела пандемия COVID-19, победа Джо Байдена на президентских выборах в США, протесты в Беларуси, официальный выход Соединенного Королевства из Евросоюза, протесты Black Lives Matters за права чернокожих в США.

"Весной Литва достаточно успешно справилась с первой волной коронавируса, однако безответственное поведение части общества и влияние парламентских выборов на политические решения усилили вредоносное влияние второй волны", – отмечает главный редактор Вильнюсского бюро BNS Вайдотас Бенюшис.

Среди прочих важнейших событий Литвы журналисты упомянули визит президента Франции Эммануэля Макрона, подозрения правоохранительных органов в отношении представителей бизнеса Валдаса Суткуса и Мантаса Залаторюса, финансирование проекта синхронизации ЛЭП со стороны Еврокомиссии, аварию в серверной Реестрового центра, распространение акций госэнрегохолдинга Ignitis, обновление оборонных планов НАТО для Балтийских стран, публикацию информации анонимного информатора ДГБ, назначение новым генпрокурором Ниды Грунскене, уход Рамунаса Карбаускиса из сейма.

В опросе о важнейших событиях года приняли участие более 30 журналистов из агентства BNS, Литовского нацрадио и телевидения Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, телеканалов TV3, LNK, Info TV, Laisves TV, порталов Delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, tv3.lt, lrt.lt, vz.lt, alfa.lt, радиостанций Ziniu radijas, Rusradio, FM99, газеты Lietuvos rytas и международных СМИ.

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COVID и выборы

Журналист Lietuvos rytas Витаутас Бруверис отметил, что смена власти после парламентских выборов и пандемия коронавируса "несомненно были два важнейших процесса внутренний жизни страны, на фоне которых по существу блекнут все прочие события, которых в этом году было более чем достаточно".

"Оба этих процесса тесно переплетены – пандемия и борьба с ней пусть и не стали решающим фактором, определившим результаты выборов, однако были одной из основных тем в политической борьбе", – сказал В. Бруверис.

Редактор Delfi.lt Раса Лукайтите-Вранаускене отметила, что пандемия коронавируса изменила нашу повседневную жизнь, рабочий режим, создала огромное давление на систему здравоохранения, стало испытанием для правительств.

Она утверждает, что за этот год мир и Литва переживали различные эмоции – от панического страха до игнорирования, а пандемия повлечет за собой не только экономическое воздействие и проблемы в образовании школьников, но и психологические последствия для общества.

"Пандемия столетия и крупнейших кризис здравоохранения оказывают влияние на общественную жизнь Литвы в виде значимых и различных последствий, которые является настоящим испытанием для общества, органов власти, и последствия будут долговременными. Смена правительсвта и парламентские выборы знаменуют важную политическую ротацию в управлении государством", – сказал журналист радиостанции Ziniu radijas Ауримас Переднис.

Редактор BNS Рома Пакенене обращает внимание на то, какой большой удар нанесла пандемия по экономике Литвы и мира, повысила государственный долг, безработицу, в худшей ситуации оказались сектора туризма, отдыха и авиации.

Далюс Сименас из делового издания Verslo zinios отметил, что то, как удастся справиться с последствиями пандемии и перейти в фазу экономического подъема, определит возможность нового правоцентристского большинства и правительства победить на парламентских выборах 2024 года.

Журналист LRT Индре Макарайтите констатировала, что пандемия вскрыла все слабые места Литвы и некоторые ее сильные стороны.

Внимание к Беларуси

Во второй половине года в Литве большое внимание уделяется событиям в Беларуси. В августе, после фальсификации результатов президентских выборов Беларусь покинула кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ее приняла Литва, начавшая сплачивать международную поддержку оппозиции, а в ноябре режим Александра Лукашенко включил первый блок Белорусской АЭС в Островце.

Журналист LRT Реда Гелите утверждает, что помощь белорусам еще раз продемонстрировало направление внешней политики Литвы, а прибытие С. Тихановской в Вильнюс "направляет сигнал Европе и миру о том, что страна не является лишь пассивным наблюдателем того, что происходит в соседнем государстве".

Журналист BNS Шарунас Сабайтис назвал запуск БелАЭС еще одним вызовом будущему Литвы, "с которым, к сожалению, до сих пор не удается справиться эффективно".

Пятерку важнейших событий года завершают подозрения предприятию Grigeo Klaipeda в сбросе неочищенных промышленных стоков в Куршский залив. Журналист Laisves TV Бируте Давидоните подчеркивает, что это "было не только крупнейшим экологическим скандалом в Литве, он одновременно побудил других интересоваться экологией, на поверхность всплыли и подобные природоохранные нарушения других компаний, такие, как загрязнения реки Нерис (рус. Вилия), общественность начала фиксировать и сообщать о различных случаях".

Корреспондент французского радио RFI в Балтийских странах Мариэлль Витуро утверждает, что состоявшийся в сентябре визит Э. Макрона был важным для Литвы и в политическом, и в культурном смысле.

"Франция смогла прислушаться к актуальным вопросам жизни Литвы, к ее заботам, страхам. Важно, что это было сделано напрямую, без посредника. Внимание президента к литовской культуре также важно. У Литвы есть свое место на культурной карте, и это значимо в дальнейшей перспективе", – сказала М. Витуро.