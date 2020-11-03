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На выборах президента США более высокий процент жителей Литвы хотел бы победы демократа Джо Байдена, показывает опрос, проведенный по заказу новостного агентства BNS компанией Vilmorus.
Опрос: симпатии литовцев – на стороне Байдена
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Во время опроса тысяче жителей Литвы был задан вопрос, какой из кандидатов был бы лучше для Литвы. 32,5% опрошенных предпочли Д. Байдена, а 18,1% - идущего на второй срок полномочий республиканца Дональда Трампа. Почти у половины опрошенных не было определенного мнения.

Директор Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла говорит, что опрос отражает тенденции, преобладающие в большинстве европейских стран. По его словам, негативная установка европейцев обусловлена неоднозначными высказываниями Д. Трампа, а также масштабной критикой в СМИ.

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"Предыдущие опросы также показывали, что Д. Трамп вызывает меньше симпатий в Литве, чем прежние президенты США, например, Барак Обама. Между тем Д. Байден более предсказуем, он бывал в Литве, так что, даже если респонденты и не углубляются в конкретные идеи его политики, личность, надо полагать, выглядит привлекательнее", - сказал BNS Л. Кояла.

По его словам, риторика Д. Байдена была бы более умеренной, он в большей мере, чем Д. Трамп подчеркивал бы роль многосторонних структур.

Доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс говорит, что литовцы "предпочитают Д. Байдена, так как он обещает жестче вести себя с Россией, последовательнее поддерживать НАТО, проводить традиционную политику США в отношении стран Балтии".

Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: "3 ноября состоятся выборы президента США. Как вы считаете, кто из двух основных кандидатов был бы лучше для Литвы?"

Ответы:
Дональд Трамп – 18,1%;
Джо Байден – 32,5%,
нет мнения/затрудняюсь с ответом – 49,5%.

9–18 октября был опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше в ходе интервью на дому в 27 городах и 44 деревнях.

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