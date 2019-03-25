В марте судебной системе доверяли 15,8% опрошенных - на 11,4 проц. пункта меньше, чем в феврале, свидетельствуют данные опроса, проведенного 7-15 марта компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, и опубликованные в газете Lietuvos rytas.
Недоверие к судам выросло вдвое – с 21% до 43%.
В списке ведомств с наибольшим доверием суды оказались на третьем месте среди наименее поддерживаемых – после партий и Cейма, которым не доверяют больше всего жителей Литвы, соответственно 60,4% и 55,6%.
Этот опрос проходил, когда уже начался скандал с судебной коррупцией, когда подозрения были предъявлены восьми судьям.
По словам директора Vilmorus Владаса Гайдиса, такое падение доверия – катастрофично и отбрасывает суды на десятилетие назад.
"Это огромный, катастрофический сачок. Когда-то так было: десять или семь лет назад. У судов был отрицательный рейтинг, но постепенно они улучшали имидж и уже несколько лет баланс был положительным", – сказан он.
"Скорее всего, потребуется ни один год, чтобы вернуться на прежний уровень", – добавил социолог.
Он также отметил, что правоохранительные органы в Литве долго и с трудом пытаются заслужить доверие с самого начала независимости.
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