aA
Самочувствие жителей Литвы во время второго карантина отличается от самочувствия весной, таковы данные результатов опроса, проведенного 18–29 ноября по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai. Пока одни говорили, что к ситуации относятся спокойно, другие заметили, что уже устали от запретов. Эксперты, с которыми говорил Delfi, заметили, что среди участников опроса можно вычислить и тех, кто отрицает наличие вируса.
Опрос показал разницу между первым и вторым карантином в Литве: реакция жителей изменилась в корне
© DELFI / Andrius Ufartas

Ви время опроса компания Spinter tyrimai опросила жителей 18-75 лет.

Один из вопросов анкеты касался самочувствия жителей во время первого и второго карантина.

На вопрос, есть ли разница между их самочувствием весной и сейчас, 32,3% респондента сказали, что они чувствуют себя лучше, они спокойнее ко всему относятся, смирились, привыкли к неизбежным запретам.

Статьи по теме:
В Литве запланированы новые ограничения  (25)
Правительство Литвы решило закупить дополнительные дозы вакцин от COVID-19  (9)

26,1% сказали, что их самочувствие ухудшилось, они устали от ограничений и жесткого карантина.

38,4% респондентов сказали, что их самочувствие не изменилось. Еще 3,2% участников опроса не ответили на вопрос.

"Spinter tyrimai" apklausa.
"Spinter tyrimai" apklausa.
© DELFI

Глава компании Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал Delfi, что реакции жителей очень разные.

"Нельзя сказать, что жители реагируют так или иначе. Это как реакция на ограничения - одни ходят в магазины, перемещаются, другие сидят дома. То же самое касается и психологического состояния жителей", – сказал он.

Зокас заметил, что некоторые люди просто устали. Большая часть участников опроса заметила, что их состояние не изменилось.

"Видимо, они приспособились и хотя были неудобства как во время первого карантина, так и во время второго, особых перемен не заметили. Основной вывод такой, что реакция очень разная и неодинаковая", – сказа он.

Женщины говорили как об ухудшении, так и об улучшении состояния, мужчины чаще говорили, что ничего не изменилось. Улучшенное состояние указывали и молодые люди. Об ухудшении состояния говорили жители 36–45 лет, люди с большими доходами.

"Во время первого карантина особенно напугана была молодежь, хотя наибольшая опасность угрожала пожилым людям. Это был первый кризис в их жизни. Они, видимо, были напуганы. А сейчас они отрастили "шкуру", у них больше опыта, и их самочувствие улучшилось", – сказал Зокас.

Об ухудшении состояния чаще говорили жители 36–45 лет с большими доходами. Это самый активный сегмент общества.

"Это пик в цикле жизни людей. Они наверное, больше всего ощущают ограничения", – сказал Delfi эксперт.

Эпидемиолог Паулюс Градяцкас сказал Delfi, что люди адаптируются к самым разным ситуациям. И что во время первого карантина казалось нереальным, сейчас у некоторых состояние улучшилось.

"Треть жителей сказала, что они готовы, сжились с ситуацией пандемии", - сказал он.

"Сам вопрос в опросе очень простой и в то же время сложный. Если бы это не был анкетный опрос, я бы спросил у тех, кто сказал, что ничего не изменилось, почему. Возможно, в числе этих людей есть те, кто отрицает наличие вируса", – заметил Градяцкас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

За сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев COVID-19, скончались 50 человек (63)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых...

В Литве слишком многие люди не верят ученым, это осложняет борьбу с пандемией COVID-19 (173)

Можно выбирать и относиться к ситуации с оптимизмом или...

TOP новостей

В Литве слишком многие люди не верят ученым, это осложняет борьбу с пандемией COVID-19 (173)

Можно выбирать и относиться к ситуации с оптимизмом или...

Полиция в Литве меняет тактику: важная информация для выезжающих из больших городов (26)

Во вторник вечером в социальных сетях полиция Литвы...

Объявлены места, где появятся новые посты контроля скорости (3)

Совсем недавно в Литве сообщили о том, что на дорогах...

Курьез: житель Вильнюса нашел на улице брошенные курьером посылки и позаботился об их доставке (3)

22 декабря в Вильнюсе у почтомата на ул. Жальгирё...

Одной из первых в мире от COVID-19 привили и 101-летнюю литовку (30)

Первые дозы вакцины от коронавируса в Литву...