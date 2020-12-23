Опрос показал разницу между первым и вторым карантином в Литве: реакция жителей изменилась в корне

Ви время опроса компания Spinter tyrimai опросила жителей 18-75 лет.

Один из вопросов анкеты касался самочувствия жителей во время первого и второго карантина.

На вопрос, есть ли разница между их самочувствием весной и сейчас, 32,3% респондента сказали, что они чувствуют себя лучше, они спокойнее ко всему относятся, смирились, привыкли к неизбежным запретам.

26,1% сказали, что их самочувствие ухудшилось, они устали от ограничений и жесткого карантина.

38,4% респондентов сказали, что их самочувствие не изменилось. Еще 3,2% участников опроса не ответили на вопрос.

Глава компании Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал Delfi, что реакции жителей очень разные.

"Нельзя сказать, что жители реагируют так или иначе. Это как реакция на ограничения - одни ходят в магазины, перемещаются, другие сидят дома. То же самое касается и психологического состояния жителей", – сказал он.

Зокас заметил, что некоторые люди просто устали. Большая часть участников опроса заметила, что их состояние не изменилось.

"Видимо, они приспособились и хотя были неудобства как во время первого карантина, так и во время второго, особых перемен не заметили. Основной вывод такой, что реакция очень разная и неодинаковая", – сказа он.

Женщины говорили как об ухудшении, так и об улучшении состояния, мужчины чаще говорили, что ничего не изменилось. Улучшенное состояние указывали и молодые люди. Об ухудшении состояния говорили жители 36–45 лет, люди с большими доходами.

"Во время первого карантина особенно напугана была молодежь, хотя наибольшая опасность угрожала пожилым людям. Это был первый кризис в их жизни. Они, видимо, были напуганы. А сейчас они отрастили "шкуру", у них больше опыта, и их самочувствие улучшилось", – сказал Зокас.

Об ухудшении состояния чаще говорили жители 36–45 лет с большими доходами. Это самый активный сегмент общества.

"Это пик в цикле жизни людей. Они наверное, больше всего ощущают ограничения", – сказал Delfi эксперт.

Эпидемиолог Паулюс Градяцкас сказал Delfi, что люди адаптируются к самым разным ситуациям. И что во время первого карантина казалось нереальным, сейчас у некоторых состояние улучшилось.

"Треть жителей сказала, что они готовы, сжились с ситуацией пандемии", - сказал он.

"Сам вопрос в опросе очень простой и в то же время сложный. Если бы это не был анкетный опрос, я бы спросил у тех, кто сказал, что ничего не изменилось, почему. Возможно, в числе этих людей есть те, кто отрицает наличие вируса", – заметил Градяцкас.