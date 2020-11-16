Кроме того, опрос Spinter Tyrimai показал, что почти половина респондентов считает, что надо больше заботиться о превенции COVID-19. Специалисты отмечают, усталость и равнодушие общества. Провизор Мигле Казакявичене сказала, что, к сожалению, провизоров такие результаты не удивляют.

"Мы видим, что приходят клиенты в грязных и изношенных масках, респираторах. Все больше людей носят маски неправильно", – сказала она и напомнила, что медицинские маски - одноразовые, их выбрасывают, как только снимают и меняют каждых 3-4 часа или как только они станут влажными. Если ходить в них дольше, то их эффективность снижается.

Провизор сказала, что информации о том, как правильно носить маски - достаточно, но часть людей все еще безответственно оценивают риск заражения.

Педиатр Индре Плештите-Бутене сказала, что люди отрицают рекомендации и из-за усталость. Она отмечает, что весной больше людей соблюдали гигиену рук и правильно носили маски, избегали общественных мест, больше находились дома, а сейчас общество расслабилось.

"Мы говорили об этом летом - поскольку у людей не было возможности нормально отдохнуть, мы видели, что осенью будет больше случаев депрессии, разочарования, доверия. Что работало в марте, сейчас не действует", – сказала она.

Врач сказала, что некоторые люди прикрываются неудобством, но нельзя это ставить выше безопасности и ответственности.

"Ученые говорят, что лучше любая маска, чем никакой, но если мы видим человека в грязной и изношенной маске, стоит держаться от него подальше, дезинфицировать руки, а если есть возможность, попросить его поменять маску, может, дать ему другую", – сказала медик.

Исследование показало, что сами люди считают, что прилагают немного усилий для профилактики заболевания. 43% сказали, что надо приложить больше усилий, а 37% сказали, что делают все, только бы не заболеть.

Опрос был проведен 19–29 октября, в нем участвовали 1009 респондентов.