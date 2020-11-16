Кроме того, опрос Spinter Tyrimai показал, что почти половина респондентов считает, что надо больше заботиться о превенции COVID-19. Специалисты отмечают, усталость и равнодушие общества. Провизор Мигле Казакявичене сказала, что, к сожалению, провизоров такие результаты не удивляют.
"Мы видим, что приходят клиенты в грязных и изношенных масках, респираторах. Все больше людей носят маски неправильно", – сказала она и напомнила, что медицинские маски - одноразовые, их выбрасывают, как только снимают и меняют каждых 3-4 часа или как только они станут влажными. Если ходить в них дольше, то их эффективность снижается.
Провизор сказала, что информации о том, как правильно носить маски - достаточно, но часть людей все еще безответственно оценивают риск заражения.
Педиатр Индре Плештите-Бутене сказала, что люди отрицают рекомендации и из-за усталость. Она отмечает, что весной больше людей соблюдали гигиену рук и правильно носили маски, избегали общественных мест, больше находились дома, а сейчас общество расслабилось.
"Мы говорили об этом летом - поскольку у людей не было возможности нормально отдохнуть, мы видели, что осенью будет больше случаев депрессии, разочарования, доверия. Что работало в марте, сейчас не действует", – сказала она.
Врач сказала, что некоторые люди прикрываются неудобством, но нельзя это ставить выше безопасности и ответственности.
"Ученые говорят, что лучше любая маска, чем никакой, но если мы видим человека в грязной и изношенной маске, стоит держаться от него подальше, дезинфицировать руки, а если есть возможность, попросить его поменять маску, может, дать ему другую", – сказала медик.
Исследование показало, что сами люди считают, что прилагают немного усилий для профилактики заболевания. 43% сказали, что надо приложить больше усилий, а 37% сказали, что делают все, только бы не заболеть.
Опрос был проведен 19–29 октября, в нем участвовали 1009 респондентов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр: правительству будет предложено продлить карантин (28)
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что...
Экономист: вторая волна будет сложнее, еще все может быть (12)
Несмотря на то, что во время второй волны коронавируса ,...
Пик пандемии в Литве приближается: карантин действует, но ситуация пока неважная (17)
Несмотря на то, что ситуация в связи с пандемией в...
Moderna объявила о почти 95-процентной эффективности своей вакцины (20)
Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила о...
Иммиграция в Литву увеличивается: растет конкуренция за рабочие места (88)
Пандемия закрыла границы и в увеличила уровень...