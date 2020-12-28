Эксперты, с которыми говорил журналист Delfi согласились, что действия правительства и главы Минздрава оценили бы иначе, если бы опрос провели сейчас, когда каждый день фиксируется высокая смертность, а медучреждения работают на грани своих возможностей.

Респондентов просили оценить, как правительство Сквернялиса справлялось со второй волной коронавируса.

10,1% участников опроса выбрали ответ: "Правительство все делало правильно".

30% согласились, что многое правительство делало правильно, возможно не хватило координации, а кое-какие меры надо было принять раньше.

28,8% участников опроса сказали, что правительство опоздало с необходимыми мерами (ограничениями, подготовкой ко второй волне), их надо было принимать раньше.

21,6% участников опроса считают, что правительство вообще не справлялось с задачей и все делало неправильно и с опозданием.

9,5% участников опроса на вопрос не ответили, или ответили "не знаю".

Действия правительства чаще одобряли люди старшего возраста, малообразованные люди, жители районных центров. Отрицательно действия правительства чаще оценивали мужчины, жители 36–45 лет, люди с большими доходами.

На вопрос о действиях главы Минздрава Аурелиюса Вериги во время второй волны, 12,8% оценили его действия положительно, "несмотря на давление он справился с беспрецедентной ситуацией".

35,5% сказали, что работу Вериги оценивают, скорее, положительно, "хотя были и ошибки, но он больше сделал хорошего, чем плохого".

26,1% оценили действия министра скорее отрицательно, поскольку, несмотря на некоторые своевременные и верные решения, в целом он вызвал разочарование и должным образом не справился с задачами.

Отрицательно действия министра оценили 23,4% участников опроса. Они согласились с утверждением, что Верига не справился с поставленными задачами, больше мешал, вводил в заблуждение и способствовал ухудшению ситуации.

2,2% не ответили на вопрос.

Положительно действия Вериги оценивали женщины и жители районных центров.

В опросе Spinter tyrimai оценили и действия главы страны Науседы. 7,7% участников опроса сказали, что положительно оценивают действия президента, поскольку "он занял лидирующую позицию, когда надо было и не лез туда, куда не следовало".

25,6% участников опроса оценили его действия скорее положительно, хотя им хотелось бы видеть более активные действия президента.

31,2% уверял, что оценивает действия Науседы скорее отрицательно, поскольку президент "проснулся" и начал что-либо предпринимать с опозданием.

27,9% сказали, что оценивают действия президента отрицательно, поскольку не видели никакого лидерства и не видят его по сей день.

7,6% на вопрос не ответили.

Роль президента положительно оценивали в основном жители районных центров.