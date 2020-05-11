Опрос: почти половина жителей Литвы указала, что их доходы во время карантина уменьшились

В пресс-релизе сказано, что 17% участников опроса сказали, что их доходы уменьшились на 30%, 13% указали, что доходы уменьшились на 10%. Больше всего снижение доходов было у молодых людей до 30 лет (60%), а также у жителей городов средней величины и небольших населенных пунктов, а также у людей со средним образованием или с образованием ниже среднего. В числе пострадавших – обычно работающие на себя люди.

По словам директора Scorify Жильвинаса Милерюса, опрос показал, что люди не настроены оптимистически в вопросе восстановления прежних доходов – целых 30% считают, что это произойдет не раньше, чем через год, пессимистично настроены самозанятые люди и люди старшего возраста.

"35% участников опроса сказали, что у них есть кредитные обязательства – это значит, что по мере снижения доходов и роста неопределенности в финансовом вопросе, важно оценивать свои обязательства, их выполнение и вести переговоры с финансовым ведомством", – сказал Милерюс.

Опрос показал, что уровень расходов в карантин также изменился. 56% участников опроса сказали, что расходы у них уменьшились – 26% указали, что они снизились на треть.

Особенно позитивно эти перемены оценили жители крупных городов, а менее позитивно – люди пенсионного возраста.

Треть участников опроса упомянула, что их расходы не изменились – 9% сказали, что их даже стало больше.

Опрос по заказу компании Scorify провела компания Norstat с 30 апреля по 7 мая. В нем участвовала 1000 жителей Литвы.