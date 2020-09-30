Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба

По данным опроса Spinter tyrimai, 5% барьер преодолевают 5 партий.
На первом месте остаётся Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ), в сентябре за нее голосовали бы 14,5% участников опроса (в августе – 15,3%).
На втором месте Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), за который в сентябре голосовали бы 14,1% респондентов (в августе - 13,7%).
На третьем месте социал-демократы, за которых в сентябре планировали голосовать 8,4% участников опроса (в августе – 8,9%).
Далее следует Партия труда – в сентябре ее поддержали бы 7,2% участников опроса (в августе – 6,1%).
На пятом месте – Движение либералов с результатом 6,7% (в августе - 4,2%).
Меньше 5% набрала Партия свободы - 4,5% (в августе 4,8%), "Свобода и справедливость" - 3,6% (было 3,2%), Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей – 3,5% (в августе 3,2%).
Результат социал-"трудовиков" также немного ухудшился - в сентябре 2,2%, а в августе - 2,6%.
Практически не изменился результат Партии центра-народников - 2,2% (было 2,3%).
За другую партию голосовали бы 6,5% респондентов (в августе 6,3%), не голосовали бы 10,8% (в августе 12,8%), не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос 15,8% (в августе - 16,6%).
Глава социологической компании Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что силы лидеров рейтинга примерно одинаковые, но их электорат очень отличается.
Например, избиратели консерваторов живут в крупных городах, это люди с высшим образованием, большими доходами. Электорат "крестьян" - жители районов, сел, со средними и низкими доходами.
Зокас отметил, что две либеральные партии - Движение либералов и Партия свободы ближе по ценностям к консерваторам, поэтому, если они придут к власти, должны будут работать с консерваторами. Он рассказал, что избиратели Движения либералов - люди 35-50 лет, в основном горожане. Это люди, которые "давно сняли розовые очки". Что касается Партии свободы, то, по мнению социолога, "это либералы-мечтатели", проблема которых - молодой электорат - 18-25 лет, а люди такого возраста редко ходят на голосование.
"Если бы была возможность голосовать по интернету, я не сомневаюсь, что эта партия оказалась бы в парламенте. А сейчас - это вопрос", – сказал Зокас.
По словам главы Spinter tyrimai, соцдемам придется побороться за избирателей с "крестьянами", Партией труда и "Свободой и справедливостью". Электорат соцдемов - жители небольших городов, районных центров, как и у Партии труда.
Зокас заметил, что рейтинг Партии труда растет благодаря возвращению Виктора Успасских.
Что касается социал-"трудовиков", то, по мнению социолога, им придется побороться за выживание. Их не спасает и лидер списка - Линас Линкявичюс, поскольку те, кто его поддерживают, не хотят голосовать за эту партию.
"Избиратели этой партии - люди старшего возраста. Лидер списка Линкявичюс вызывает определенные сомнения, поскольку это не тот человек, за которого голосуют избиратели этой партии", – сказал глава Spinter tyrimai.
Зокас упомянул о том, что может привести к изменению результата выборов.
"По нашей оценке, около 10% избирателей могут выбирать между кардинально разными партиями, например, между Движением либералов и Партией труда и т.д. Больше всего выбирают или из числа левых, или из числа правых партий", – сказал Зокас. Он заметил, что "крестьяне" должны бороться не с консерваторами, а со своими реальными конкурентами: соцдемами, Партией труда и "Свободой и справедливостью".
"Гинтаутас Палуцкас потирает руки, именно у него в руках главный козырь, он может заставить поплясать и Рамунаса Карбаускиса. Консерваторы должны поддерживать хорошие отношения с соцдемами, публично не ругаться с ними, искать точки соприкосновения", – считает политолог Бернарас Ивановас о шансах консерваторов.
По традиции у респондентов спрашивали, кого они считают наиболее подходящими кандидатами на пост премьер-министра.
Лидером остается Ингрида Шимоните, ее кандидатуру поддерживают 17% участников опроса (в августе 16,1%). На втором месте – нынешний премьер Саулюс Сквернялис - 11,2% (10,5%).
Третье место досталось Виктору Успасских - 3,9%, а в августе – 2,8%. На четвертом месте – социал-демократ европарламентарий Вилия Блинкявичюте - 3,8% (4,8%). Далее идет экс-министр транспорта Рокас Масюлис - 3,4% (3,2%).
На шестом и седьмом месте - Габриэлюс Ландсбергис и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис - 2,5%.
На восьмом и девятом месте идет лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен и лидер Партии центра Наглис Путейкис - 2%.
На последнем месте - лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 1,9%.
Участников опроса спрашивали, как они оценивают деятельность правительства. Положительно или скорее положительно ее оценивают 33,8% участников опроса (в августе 31,4%).
Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценивают 56,4% (было 58,5%) участников опроса.
Еще 9,8% не знали, как ответить на этот вопрос (в августе 10,1%).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба (35)
До парламентских выборов в Литве времени осталось...
Науседа об ответных санкциях Беларуси: этого можно было ожидать (13)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что ответных...
Суд вынес решение по делу каунасца, который вылил ведро фекалий на голову начальника своей жены (40)
Каунасец Йонас Биржишка, узнав от жены о...
Президент Литвы называет точку зрения Макрона на отношения с Россией реалистичной (26)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что точка...
Представитель министерства: количество заболеваний коронавирусом в школах растет, но тепы роста небольшие (1)
Большая часть школ в Литве работает в обычном режиме, и...