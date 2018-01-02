С началом года, когда будет отмечаться столетний юбилей восстановления независимости Литвы, агентство BNS составило список выдающихся лиц с учетом оценок историков и общественного мнения.

По данным опроса, на четвертой позиции оказался бывший президент Валадас Адамкус, сыгравшего большую роль в деле членства Литвы в Евросоюзе и НАТО. На пятом месте - лидер боровшихся с советской властью партизан Йонас Жемайтис-Витаутас.

На шестой позиции общего списка - экс-президент Альгирдас Бразаускас, на седьмой - священник, лидер христианских демократов, автор реформ двадцатых годов Миколас Крупавичюс, на восьмой и девятой - президенты межвоенного периода Александрас Стульгинскис и Казис Гринюс, завершает десятку епископ, диссидент Сигитас Тамкявичюс.

Опрос показал, что мнения историков и жителей в оценке вклада Й.Басанавичюса и А.Сметоны в развитие страны сходятся, однако их мнения сильно разнятся при характеристике роли деятелей последних нескольких десятилетий.

В.Ландсбергис в списке историков был первым, а по результатам опроса населения - шестой. На первое место жители Литвы поставили В.Адамкуса, историки же отвели ему шестую позицию. А.Бразаускас, согласно мнению жителей страны, оказался на четвертой позиции, в то время как, по мнению историков - на шестой.

Басанавичюс - родоначальник идеи государственности

Лидер литовского национального возрождения, инициировавший Великий Вильнюсский Сейм, был председателем Совета Литвы, принявшим 16 февраля 1918 года Акт восстановления литовской государственности. Его выбрали 22 историка из 30 и 43,1% опрошенных жителей.

"Никто не оспаривает, что Й.Басанавичюс является отцом современной идеи литовской национальной государственности. Именно Й.Басанавичюс первым сформулировал и опубликовал политическую мысль о том, что Литва может и должна восстановиться как совершенно независимое, суверенное национальное государство еще в конце XIX века, когда он проживал в эмиграции в Болгарии и Чехии", - сказал BNS историк Альгимантас Каспаравичюс.

В.Ландсбергис руководил сессией Верховного совета, которая 11 марта 1990 года приняла Акт о восстановлении независимости Литвы, и устоял в последующие два года под давлением Москвы, утвердив тем самым государственность страны. Позднее он работал в Сейме и Европарламенте. Фигуру В.Ландсбергиса назвали значимой 25 из 30 историков и 18,6% участников опроса.

"В.Ландсбергис в исторической памяти литовцев, очевидно, уже фигурирует как своеобразный наследник государственника Сметоны, автор 11 марта, поэтому он является самым ярким флагом движения за политическое освобождение конца XX века", - сказал А.Каспаравичюс.

Президента межвоенного периода А.Сметону в список людей столетия внесли 14 из 30 историков и 31,3% опрошенных жителей. По словам историка, А.Сметона был идейным соратником Й.Басанавичюса и наиболее выдающимся его учеником.

"А.Сметона, бывший президентом государства 14 лет, заложил основы современной литовской политической философии, и, можно сказать, создал современный, почти либеральный литовский политический мир. Кроме того, А.Сметона является автором нынешней территориальной целостности Литовской Республики, контуров ее границ. Без А.Сметоны мсегодня мы бы жили иной Литве, с точки зрения геополитики", - отметил А.Каспаравичюс.

Два опроса

Жителя и историкам был предоставлен одинаковый список из пятнадцати личностей и задан один и тот же вопрос: "В связи со столетием восстановления государственности Литвы, мы призываем выбрать человека столетия. Кто, по вашему мнению, из этих деятелей XX - XXI вв. внес наибольший вклад в государственность Литвы? Вы можете выбрать от одного до пяти человек или представить свои варианты".

С 11 по 15 места заняли шеф дипломатической службы Литвы Стасис Лозорайтис-старший, политик межвоенного периода Эрнестас Галванаускас, Миколас Сляжявичюс, Аугистинас Вольдемарас и Стяпонас Кайрис.

Президент Даля Грибаускайте и другие нынешние политики в список внесены не были.

В ходе опроса интересовались мнением историков Вильнюсского университета, Литовского института истории, Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, Университета им.Витатутаса Великого, Клайпедского и Шяуляйского университетов, Военного музея им.Витаутаса Великого, Службы Главного архивариуса Литвы, Литовского национального музея, Дворца правителей Литвы.

Опрос проводился 10-27 ноября компанией RAIT по заказу BNS. В нем приняли участие 1013 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.