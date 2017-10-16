По данным Департамента статистики, в сентябре годовая инфляция в Литве составила 4,6%, а средняя зарплата выросла на 8,7%, рост ВВП составил – 4%.

Однако опрос общественного мнения, проведенный по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai, показал, что люди прекрасно понимают, как все происходит в реальности.

На вопрос, что, по вашему наблюдению, в последнее время росло больше - зарплата или цены, почти 93% респондентов ответили, что больше выросли цены, а не доходы - зарплаты, пенсии и т.д. Кроме того, 71% участников опроса указал, что ни они лично, ни их домашние хозяйства, не ощутили сильного роста экономики страны.

На просьбу прокомментировать результаты опроса, директор Spinter tyrimai Игнас Зокас не удивился, что многие ощутили рост цен, а не доходов:

"Это наверное то же самое, что спрашивать, где трава более зеленая. Человек всегда лучше чувствует рост цен, а не зарплат. Рост ВВП или экономики вообще – это вообще то, что видно в цифрах. Каждый лично больше ощущает рост своих доходов и сколько, чего он может купить, особенно сейчас, когда цены так быстро растут.

Вообще, не известно, ощущали ли люди когда-либо за всю историю страны, что жизнь становится лучше. Даже перед кризисом, в 2007 г., в опросах только самые молодые респонденты или люди с большими зарплатами так говорили. Положительные вещи быстрее забываются, плохие дольше на глаза попадаются".

С другой стороны, обратил внимание собеседник, на настроение людей действует и погода.

"Можно сказать, что осень не вдохновляет – это чувствуется. Нечего удивляться, что на людей действуют такие вещи – например, весной, в мае, люди себя чувствуют куда лучше. Итак, такой результат нельзя считать неожиданным", – заметил глава Spinter tyrimai.

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа таким результатам опроса также не удивился.

"Обычный феномен. Цены всегда повышаются для всех. Никогда не бывает так, что какая-то часть общества где-то может что-то покупать дешевле и не ощущать повышения цен. Если это касается всех, приходящих в магазин, то рост цен всеобъемлющий.

Рост зарплат никогда не охватывает всех в одинаковой мере. Рост зарплат выборочный. Будут люди, у которых зарплаты сильно увеличились, но есть и такие, у кого они не увеличились или увеличились совсем немного", - сказал экономист.

По мнению Науседы, лишь небольшое число людей чувствует увеличение доходов, поскольку люди считают не номинально, а реально.

"Даже если у части людей зарплаты выросли, то они сравнивают это повышение с инфляцией. Если видят, что инфляция высокая или "съедает" увеличение доходов, скажут, что зарплата не увеличилась", – заметил экономист.

Он заметил, что большинство людей ощущает повышение 20–30% цен, а большими зарплатами немногие могут порадоваться, поэтому неудивительно, что немногие думают об абстрактном росте экономики.