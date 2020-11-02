Ограничения будут, вопрос только - когда их введут, когда дети снова будут учиться удаленно, когда перемены коснутся бизнеса.

"Мы следим за новостями, видим, сколько заражений в день регистрируют в Литве. Сейчас уже ясно, что опасность реальна, отрицать ее может лишь сумасшедший. Мы с семьей уже морально готовы к тому, что кто-то из нас может заболеть. Соблюдаем все меры предосторожности, но жизнь не остановилась, есть разные контакты", – сказал юрист из Каунаса.

Он сказал, что самый актуальный вопрос сейчас – работа школ, всех ли учеников коснется удаленное обучение. По словам собеседника, это актуально для родителей, от этого зависит распорядок работы, кто-то должен будет оставаться дома с детьми.

"Мои дочери еще учатся в начальной школе. Сейчас обещают, что начальная школа будет работать, но как все будет на самом деле, пока сложно сказать. При таких масштабах заражения, что-то прогнозировать сложно. Заболеет кто-то из родителей одноклассников или самих одноклассников - все - все в изоляции", - сказал он.

Молодая женщина сказала, что она больше всего тревожится за пожилых людей и за других людей из группы риска. "Неприятно читать о том, что происходит в больницах. Поэтому я прошу родителей соблюдать меры предосторожности, без надобности не ходить в магазины, я купила много масок, перчаток, антисептика. Если ситуация ухудшится, то еду буду им заказывать на дом", – сказала женщина.

Она работает в сфере финансов и воспитывает небольшого ребенка. женщина сказала, что уже настроилась на удаленную работу.

"За время карантина мы перестроились. Муж установил мне рабочий стол, на работе всем дали подключение к системе, сначала было сложно, но потом наладилось. Конечно, хотелось бы, чтобы детские сады работали. Поскольку работать и смотреть за ребенком сложно", - сказала она.

"Сам вирус, наверное, не столь и страшен, многие болеют и выздоравливают без особых осложнений. Но неясно, что будет, ведь больных становится все больше", – сказала встреченная супружеская пара. Они боятся, чтобы не ввели ограничение на въезд в Каунас.

"Мы живем в районе, а работаем в Каунасе. Место жительства зарегистрировано в городе. Таких семей, как наша, много. Посмотрите, сколько машин утром въезжает в город. Мы все обсуждаем с соседями и друзьями, что будет тогда, ведь место нашей регистрации - Каунас, а живем мы за городом", – заметила пара.

Они уже смирились с мыслью, что на Рождество не приедут родственники из-за границы, да и сами никуда не смогут уехать.

"Очень жаль, что не выживет и часть бизнеса. В первую очередь, кафе и бары. Если нет своего помещения, надо платить за аренду, отопление, зарплаты работникам, а посетителей почти нет", – заметили собеседники.

"Я работаю в школе, муж – на заводе, там тоже большой коллектив. Мы оба в группе повышенного риска, у нас много контактов, выше вероятность заболевания. Просто надеемся, что все будет хорошо", – сказала другая собеседница.

Она сказала, что ее больше всего беспокоит ситуация в медучреждениях.

"Может случиться так, что попасть к врачу будет еще сложнее. Что с этих телефонных консультаций, ведь осмотреть не смогут. Мне это неактуально, но у нас есть пожилые родственники, у них немало проблем со здоровьем", – сказала женщина.