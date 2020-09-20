Опрос на улицах Каунаса: со страхом следят за числом заражений коронавирусом, но пугает не сама болезнь

Пожилые люди страха не испытывают, паника не должна повториться

В связи с ростом числа новых случаев заболевания Covid-19 в Литве страхи людей основаны на опасениях за будущее. В частности, из-за неудобств, которые вызовут ограничения, если число заражений продолжит расти.

Такие выводы можно сделать, обобщив мнения опрошенных на улицах Каунаса людей. Правда, респонденты разного возраста указывали на актуальные для них проблемы, отметили неудобства, с которыми они уже столкнулись во время карантина.

"Я ничего не боюсь. Я похоронила мужа меньше месяца назад, так что жизнь для меня уже закончилась. А все будет так, как Бог даст", - сказала 73-летняя жительница Каунаса.

Пожилая женщина, занимающаяся оформлением наследственных документов, намекнула, что, после изменения порядка работы госучреждений из-за коронавируса, все идет очень медленно. Говорит, что раньше формальности можно было привести в порядок в разы быстрее.

"Это меня убьет быстрее, чем этот вирус", - иронизирует женщина преклонного возраста.

Пенсионер, выгуливавший своего питомца, сказал, что с тревогой следит о количестве зараженных, однако панике не поддается.

"Конечно, есть некоторая тревога, никто не знает, как дальше будет. Но мы прошли карантин, ту панику, когда люди массово покупали консервы и крупу. Было ли это так необходимо? В продуктах недостатка не было, они были во всех магазинах и хватало на всех. В результате стало немного спокойнее, паника, которая была в начале, больше не должна повториться", - сказал 67-летний собеседник.

На вопрос, не боятся ли они заразиться новым вирусом, с учетом того, что входит в группу риска, мужчина отметил, что живет достаточно пассивно, поэтому шансы заразиться не очень высоки.

"Я уже на пенсии, больше не работаю, могу заразиться, разве что от родственников. Но их здесь мало, дети за границей", - сказал он.

Молодые люди ничего не боятся, но не хотят возвращаться к дистанционному обучению

Каковы настроения каунасской молодежи - школьников и студентов? Похоже, больше всего их пугает то, что по мере роста числа заболеваний им, возможно, придется вернуться к дистанционному обучению. Об этом говорили все собеседники, встречавшиеся на аллее Лайсвес.

"Есть группа риска, есть люди помоложе. Я отношусь к молодежи, поэтому такого страха не испытываю. Мне нужно больше беспокоиться о своей семье, родственниках, которые относятся к этой группе риска", - сказал 17-летний студент.

По словам собеседника, в повседневной жизни он бы очень неохотно возвращался к дистанционному обучению из-за увеличения количества заболеваний.

"Мне это очень не нравится, потому что не хватает живого обучения", - сказал студент.

Его сверстница сказала, что он ничего не боится, но упомянула, что точно не хочет возвращаться к дистанционному обучению.

"Если будет дистанционное обучение - ничего не сделаешь. Конечно, это доставляет неудобства: вроде ленишься, учиться не хочется, мотивация отсутствует", - сказала подросток.

Дистанционное обучение пугает и родителей учеников

Похоже, что перспектива возвращения к дистанционному обучению, в связи с распространением коронавируса в учебных заведениях, не очень привлекает не только школьников или студентов, но и их родителей.

"Во время карантина я узнал, что такое дистанционное обучение, и очень не хочу, чтобы это повторилось. По крайней мере, детей младших классов можно было бы обучать в школах, потому что им трудно заниматься дома, да и родители тоже страдают", - сказал житель Каунаса, воспитывающий двоих младших школьников.

Мужчина упомянул, что во время карантина он работал из дома, готовя проекты внутренней установки зданий, поэтому присутствие рядом двух детей, особенно когда им приходилось регулярно объяснять задания, сильно утомляло его.

"Страдает и прямая работа. Ее приходилось делать поздно вечером, ночью, когда семья засыпала. Я очень не хочу снова возвращаться в такие условия", - сказал каунасский он.