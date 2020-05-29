Опрос: на фоне смягчения карантина жителям Литвы не хватает информации о поездках за границу

Результаты опроса общества показали, что после двух месяцев карантина 3 из 4 (76%) взрослых жителей Литвы считают, что правительство предоставляет достаточно информации о своей деятельности во время карантина. Пятая часть участников опроса (20%) считает, что информации о действия правительства во время карантина не хватает.
Опрос, проведенный 19-21 мая компанией Baltijos tyrimai, показал, что женщины, жители старше 30 лет и горожане, благоприятнее оценивают информацию правительства, чем мужчины, молодежь до 30 лет и жители села.
Какой информации больше всего не хватает? Жители во время опроса указали, что на фоне смягчения условий карантина им больше всего не хватает информации о поездках в страны ЕС (36%) и информации, связанной с самоизоляцией после возвращения из-за границы (31%).
Респонденты также указали, что им не хватает информации о последующих этапах смягчения (29%), требованиях к частным мероприятиям (29%) и помощи жителям (28%).
Опрос показал, что мужчин больше, чем женщин, волнует информация о требованиях к учреждениям, которые могут работать, к детским садам, школам, а также информация о поездках за границу.
Молодежи чаще не хватает информации о частных мероприятиях, посещениях действующих учреждений, работе бизнеса, конкретной помощи жителям, пострадавшим во время карантина, деятельности детских садов и школ.
Между тем для жителей среднего возраста актуальна информация о поездках в другие страны ЕС. Горожанам больше, чем жителям села, не хватает информации о следующих этапах смягчения карантина, о поездках за границу и о том, когда отменят требования самоизоляции после поездок.
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