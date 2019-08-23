Певец Марийонас Микутавичюс занял второе место в проведённом журналом Reitingai экспертном опросе, а на третьей позиции - Асмик Григорян, признанная в этом году лучшей оперой солисткой мира.
Они набрали 346, 336 и 324 баллов соответственно.
Следующими в списке находятся бывший спикер Сейма, продюсер и ведущий Арунас Валинскас, юморист и продюсер Гарольдас Мацкявичюс, певцы Юсте Арлаускайте-Джаззу и Эгидиюс Драгунас, ведущий Альгис Раманаускас, музыкант Юргис Диджюлис и ведущая Эдита Милдажите.
С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai проводил опрос представителей элиты Литвы по заказу новостного портала delfi.lt
А.Мамонтовас также занял первое место в списке самых влиятельных представителей литовской поп-культуры по материалам опроса, проведённого Spinter tyrimai, Э.Милдажите - второе, А.Валинскас - третье.
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