Согласно опросу, именно в Литве наибольшая доля респондентов (28%) считает, что их сбережений будет достаточно, чтобы выжить в течение 3-6 месяцев (в Латвии - 22%, в Эстонии - 20%). И каждый четвертый респондент в Литве (25%) считает, что он сможет выжить на сэкономленные средства более полугода, по сравнению с 20% латышей и 23% эстонцев.

Соответственно, в нашей стране меньше тех, кто говорит, что сможет на накопления прожить всего один месяц: в Литве ответили 24%, в Латвии - 26%, в Эстонии - 27% респондентов.

"Суммируя респондентов, которые прожили бы на свои сбережения в течение 3-6 месяцев и более 6 месяцев, мы получим более половины респондентов - 53 процента. Предыдущие исследования показали, что эстонцы более экономны и зарабатывают больше, поэтому мы можем оставить вопрос о том, имеет ли большинство литовцев хорошие навыки строгой экономии или эти статистические данные означают, что многие люди в трудных ситуациях с большей вероятностью будут затягивать пояса туже, чем остальные страны Балтии?", - говорит Алма Каспаравичене, менеджер по разработке сберегательных продуктов Luminor.

Исследование также показывает, что большая часть населения стран Балтии еще не драматизирует свое финансовое положение из-за коронавируса. Пятая часть респондентов уверена, что финансовая ситуация не изменится слишком сильно во время пандемии: так считают 19% эстонцев, 16% литовцев и 13% латышей. 31 процент литовцев, 46 процентов латышей и 44 процента эстонцев прогнозируют определенные (но не драматические) негативные последствия для денежной ситуации.

Литовцы выделяются больше всего по проценту респондентов, которые чувствуют себя неуверенно: каждый пятый или 24 процента нашего населения говорит, что сейчас слишком сложно предсказать влияние пандемии на денежно-кредитную ситуацию. Для сравнения, латыши и эстонцы ответили таким образом по 16% каждый.

Респондентов также спрашивали о привычках, которые ранее были неотделимы от контактов с людьми и которые в последние недели перешли в Интернет. Большинство латышей изменили свои привычки при использовании банковских услуг - 35% соседей стали чаще пользоваться Интернетом, по сравнению с 24% литовцев и 23% эстонцев. 22 процента литовцев заявили, что рабочие встречи, которые обычно были очными, теперь проводятся дистанционно.

Литовцы являются лидерами в странах Балтии по проценту людей, которые изменили свои привычки покупки продуктов питания в физических магазинах на онлайн-покупки - 13% литовцев, 11% латышей и 9% эстонцев согласились изменить свои привычки. Кроме того, литовцы отличаются покупкой лекарств в Интернете - тот факт, что обычное посещение аптек было заменено покупкой лекарств и других средств в Интернете, признают 11% литовцев, 8% латышей и 4% эстонцев.

Во время опроса жителей спросили, как бы они вели себя, если бы знали о новой пандемии коронавируса. Литовцы выделяются среди населения других стран Балтии по проценту респондентов (49%), которые, зная, что это произойдет, ничего бы не изменили. Аналогичный процент респондентов во всех странах Балтии, или 47%, указали, что они отложили бы больше сбережений, 4% литовцев сказали, что, зная о будущих событиях, они бы вложили больше средств, например, в недвижимость.

В опросе компании Norstat, проведенном 18-24 марта, приняли участие 1 003 респондента из Литвы, 1 011 из Латвии и 1 000 из Эстонии.