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Литва положительно оценивает меры Евросоюза (ЕС) по преодолению пандемии, однако 65% жителей страны хотели бы более решительных действий ЕС по преодолению пандемии, а 44% - выделения большего количества средств, показал выполненный по заказу Европарламента (ЕП) опрос.
Опрос: литовцы хотела бы более решительных действий ЕС по преодолению пандемии
© DELFI / Tomas Vinickas

Как сообщил офис Европарламента в Литве, для жителей страны важно, чтобы помощь ЕС направлялась только странам, которые соблюдают принципы верховенства закона и демократии - в этом убеждены 70% опрошенных в Литве, в целом по ЕС - 77%.

Половина европейцев и литовцев указали, что из-за пандемии в первую очередь чувствуют "неопределенность". Пандемия отразилась на личных доходах 47% жителей Литвы (39% по ЕС), а 24% жителей Литвы ожидают этого в будущем (27% по ЕС).

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Целых 62% жителей Литвы положительно оценили меры ЕС по преодолению пандемии (в среднем по ЕС - 46%).

Критично в Литве оценили меры правительства своей страны по преодолению пандемии (опрос проводился 25 сентября - 7 октября). Общество разделилось поровну: 47% жителей Литвы одобряют эти меры, а другие 47% - нет. Такие результаты близки к средним по ЕС.

Литовское общество разделилось и в оценке ограничений свобод человека во время пандемии: 47% жителей не одобряют их, столько же - оправдывают. По этому показателю Литва близка к другим странам Центральной Европы, жители которых более критичны, чем европейцы в среднем. В целом по ЕС 59% жителей оправдывают ограничения, и только 37% оценивают их критически.

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