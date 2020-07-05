Опрос литовцев о сексуальной жизни показывает реальную ситуацию: гинеколог предупреждает о последствиях

Более трети из тех, у кого есть постоянный партнер, занимались любовью 2-3 раза в неделю. И хотя карантин не изменил контрацептивы и привычки их использования, каждый десятый респондент не использовал их ни до, ни во время карантина. Об этом говорится в онлайн-опросе мнений жителей об отношениях во время карантина, говорится в пресс-релизе.

Сомневались не имеющие долгих отношений

Большая часть населения не почувствовала прямого влияния карантина на отношения с партнером, и почти 12 процентов отношений улучшились за этот период. Согласно исследованию, только у тех, кто имел непостоянные отношения, были сомнения относительно будущего партнера и отношений (22%).

Кроме того, пандемия и ограничения из-за карантина не нарушали регулярные половые сношения. 37% имели интимные связи не реже одного раза в неделю, 25% дважды или трижды в неделю, 5% - 4 -5 раз в неделю. Исследование показывает, что те, кто не имеет постоянного партнера, оставались сексуально активными - 67% из них утверждали, что имели связи хотя бы раз в неделю.

Не предохранялись и до карантина

Более половины людей (59%) не почувствовали влияния карантина и на привычки контрацепции. Те, кто имеет постоянного партнера, выбирали разные стратегии - некоторые вообще отказались от контрацепции, некоторые начали использовать дополнительные средства.

По словам Жанеты Касиловскене, доктора медицинских наук, руководителя клиники Maxmeda и гинеколога, чаще всего занимаются незащищенным сексом те, кто не имеет частых интимных связей, и считает, что контрацепция им не нужна.

"В таких случаях делается попытка предотвратить незапланированную беременность, не занимаясь сексом в дни овуляции или просто прекращая половое сношение до эякуляции. Однако эти методы не являются надежными, и шансы забеременеть незапланированно, даже если вы имеете интимные связи реже, остаются по-настоящему высокими", - отмечает доктор.

Тем не менее, по словам Ж. Касиловскене, небезопасный секс увеличивает не только вероятность незапланированной беременности, но и передачу инфекций, передаваемых половым путем. Более того, даже в контексте незащищенного секса все еще распространенный в мире коронавирус следует рассматривать ответственно.

"Иммунитет беременной женщины ослаблен, что увеличивает риск заражения вирусом. Кроме того, вирус появился только недавно, поэтому данные об осложнениях беременности у людей, инфицированных коронавирусом, пока отсутствуют. Вот почему, как и в любом жизненном вопросе, стоит потратить время на то, чтобы подумать о возможных последствиях и принять ответственное решение. Особенно, когда беременность еще не запланирована", - призывает доктор.

Ответственно планировать семью - быть на шаг впереди

В настоящее время довольно много пар осознают важность планирования семьи и делают это сознательно. Согласно Ж. Касиловскене, начиная планировать семью, важно не только оценить текущую ситуацию в мире, но и подумать о жизненных и семейных планах.

"Несмотря на то, что часто пары зачинают ребенка спонтанно, ответственное планирование семьи все же позволяет парам заводить ребенка уверенно, здоровыми. Важно понимать, что беременность - большое испытание для женского организма, поэтому она требует надлежащей подготовки. Планируя беременность, стоит посоветоваться с врачами, сделать необходимые анализы, а также избежать стресса и отказаться от вредных привычек", - говорит врач о шагах по планированию семьи.

Правда, правильная и надежная контрацепция также является одним из компонентов ответственного планирования семьи в тех случаях, когда беременность еще не запланирована. Согласно Ж. Касиловскене, для того чтобы, выбрать правильный метод контрацепции, поможет не только профессиональный совет, но и накопленные знания о возможных методах, интерес к различным мнениям и опыту.

"Консультация профессионального гинеколога может помочь развеять сомнения или ответить на вопросы о конкретных методах контрацепции. Кроме того, в кабинете гинеколога проводятся специальные обследования, чтобы выяснить, какое противозачаточное средство подходит для женщины. Специалист также оценивает различные показатели здоровья, есть ли хронические заболевания, курит ли. Решение часто определяется периодом, в который женщина не планирует забеременеть", - говорит доктор.

По словам Ж. Касиловскене, в течение длительного времени, пары в основном использовали презервативы, чтобы защитить себя от незапланированных беременностей. Однако в последнее время также выбираются другие долгосрочные контрацептивы, такие как противозачаточные таблетки или гормональные спираль.

"Понимая, что в ближайших планах на жизнь нет ребенка, важно выбрать надежный метод контрацепции и начать поиск наиболее подходящего решения", - заключает доктор.

Репрезентативный онлайн-опрос об отношениях во время карантина провел OMD. В Интернете было опрошено 611 литовских пользователей в возрасте от 18 до 50 лет.