Опрос: карантин уже сказался на финансах жителей Литвы

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Социологические исследования показывают, что жители Литвы уже сейчас испытывают отрицательные психологические и финансовые последствия карантина, связанного с коронавирусом, однако склонны одобрить ужесточение введенных мер.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Жители одобрили бы запрет на выход из дома и даже на передвижение по стране.

Опрос компания Baltijos tyrimai провела 24–26 марта. Его результаты показали, что 92% жителей одобряют двухнедельную изоляцию вернувшихся из-за границы. 71% одобряет ужесточение режима карантина, например, чтобы из дома разрешалось выходить только в случае крайней необходимости. Между тем 61% одобряет запрет на перемещение внутри страны – чтобы оно было возможно только по спецпропускам.

Согласно исследованию, ограничение движения по территории страны одобряют респонденты младше 30 лет (53% в группе 18-29 лет).

Несмотря на то, что жители толерантно относятся к возможному ужесточению карантина, многие из них замечают, что после двух недель ощущают отрицательные психологические, физические и финансовые последствия такого решения.

Психологически карантин отрицательно подействовал на 66% респондентов. 28% сказали, что ощущают финансовые последствия. Лица младше 30 лет жалуются на ухудшение физического состояния, а на психологические проблемы - люди старше 50 лет и женщины.

Карантин отрицательно сказался и на финансах жителей, больше трети населения (39%) утверждает, что после первой недели карантина их финансовое состояние ухудшилось. 33% сказали, что из-за ограничений ухудшились возможности их профессиональной деятельности.

Карантин в Литве действует с 16 марта, его продлили до 13 апреля. В этот период нельзя выезжать за границу, закрыты магазины за исключением продовольственных и аптек, не работают кафе и рестораны. Кроме того, запрещено встречаться с людьми. Закрыты дошкольные, школьные и другие образовательные учреждения. Жителям рекомендуют работать из дома. Из дома рекомендуют выходить в масках и респираторах.

В общественных местах нельзя ходить больше чем по два человека и полагается соблюдать дистанцию в 2 м. В магазин должен ходить лишь один член семьи.

31 марта парламент Литвы ужесточил штрафы за нарушение правил самоизоляции. Физическим лицам грозят штрафы в размере 500-1500 евро, а юридическим 1500-6000 евро.

Опрос: карантин уже сказался на финансах жителей Литвы
© ELTA
Опрос: карантин уже сказался на финансах жителей Литвы
© ELTA
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