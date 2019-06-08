Опрос: как жители Литвы относятся к однополым бракам

Однако социологический опрос показал, что большая часть жителей Литвы придерживается консервативных взглядов на брак и партнерские отношения. Опрос был проведен по заказу Литовской нотариальной палаты.

Исследование было проведено в феврале 2019 года. Его провела компания Vilmorus. Согласно результатам исследования, за заключение партнерских отношений между лицами одного пола выступают 13% респондентов, 11% относятся к этому удовлетворительно, а 66% - не одобряют.

Для сравнения - в 2017 году число тех, кто поддерживает партнерские отношения между лицами одного пола, увеличилось с 11 до 13%, тех, кто удовлетворительно к этому относятся – с 9 до 11%, а число нe одобряющих уменьшилось с 69 до 66%. В 2016 году такие союзы одобряли 11%, а не одобряли – 74% респондентов.

Между тем предложение узаконить партнерские отношения между лицами одного пола согласились бы 49% участников опроса, 19% оценили эту возможность удовлетворительно, а 22% не одобрили. На вопрос, одобрили бы узаконивание брака между лицами одного пола, положительный ответ дали 10% респондентов, еще 7% оценили такую возможность удовлетворительно, а 72% не одобрили.

В 2017 году против однополых браков были 74% респондентов, 9% были за, 7% оценили этот вопрос удовлетворительно. В 2016 г, против были 80, а за - 7% участников опроса.

В Литве в 2001 году вступил в силу Гражданский кодекс, в котором была предусмотрена возможность узаконить партнерство между лицами одного пола, однако до сих пор не принят закон, регламентирующий такое партнерство, поэтому такие отношения не могут регистрировать ни разнополые, ни однополые лица.

Опрос компания Vilmorus провела 8-17 февраля 2019 года. В нем участвовали 1005 жителей из 24 городов и 41 села.