В соответствии с данными опроса, Грибаускайте положительно оценивают 65,8% опрошенных (в декабре - 65,3% и 63,3% - в ноябре), а неблагоприятно 18,7% (20,9% и 19,8%).

19% (16,7% в декабре) участников опроса убеждены, что она лучше всех представляет их интересы. За президентом следует премьер-министр Саулюс Сквернялис – 8,7% (9,3% в декабре) респондентов считают, что он лучше всего представляет их интересы.

Мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса положительно оценивают 55,8% респондентов (55,5% и 52,7%), а отрицательно 13,5% (14,3% в декабре). 5,4% (4,7% в декабре) жителей Литвы считают, что мэр Каунаса лучше других представляет их интересы.

"Грибаускайте стабильно занимает первое место. Высокий рейтинг. Уже год этот результат держится стабильно. На втором месте - Матийошайтис. На этот раз рейтинг подрос незначительно. Это самый высокий результат за время его пребывания на посту мэра. Он прочно утвердился на второй позиции", – сказал глава Vilmorus Владас Гайдис.

На третьем месте с рейтингом 51,2% остался премьер-министр Саулюс Сквернялис. "Его результат стабилен с июля 2017 года", – заметил социолог. Отрицательно премьера оценивают 26% участников опроса.

"Рейтинг министра иностранных дел Линаса Линкявичюса также остается стабильным – положительно его оценивают 48,2% жителей, а отрицательно – 15,9%. Рейтинг Линкявичюса стабилен в течение года.

Если говорить о министрах, а их 14, то у шести положительная оценка, а у 8 - отрицательная. Лучше всего рейтинг у Линкявичюса, а хуже всего – у главы Минздрава Аурелиюса Вериги (54,1% оценивают отрицательно, 23% - положительно)", – сказал социолог.

По его словам, рейтинг Вериги за месяц не изменился, он остается очень отрицательным.

Рейтинг спикера парламента Виктораса Пранцкетиса снизился на 5% – до 42%.

На шестом месте Ремигиюс Жемайтайтис - 40,2%. "Четвертый месяц подряд его рейтинг растет", – заметил социолог.

Он также подчеркнул, что Жемайтайтис - единственный лидер партии, которого оценивают больше положительно, чем отрицательно.

Всех остальных – Рамунаса Карбаускиса, Габриэлюса Ландсбергиса любит их электорат, но другие оценивают отрицательно, а Жемайтайтиса хорошо оценивают и другие", – сказал Гайдис.

Опрос по заказу Lietuvos rytas компанией Vilmorus был проведен 12–21 января.