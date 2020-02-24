Опрос: доверие к полиции в Литве достигло рекордных высот

Полиции сейчас доверяют 68,4 % опрошенных (в январе – 64,2%).

"Доверие к полиции (...) самое высокое за 22 года проведения опросов с 1998 года, – тогда полицию оценивали очень негативно. В данный момент в рейтинге выше только пожарники-спасатели", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

Он утверждает, что можно лишь гадать, вызван ли рост рейтинга полиции мнимым похищением ребенка в Вильнюсе, из-за которого были мобилизованы большие силы полиции, а потом было заявлено, что похищения не было.

"Два момента: один – мобилизация, что быстро удалось мобилизовать, а второй аспект – оказалось, что ничего не было, как-то красиво вышла (полиция – BNS) из этой ситуации, они не выставили этих детей (сообщивших о возможном похищении) на посмешище, слаженно со вкусом завершилась достаточно глупая ситуация", – комментировал В. Гайдис.

Пожарники-спасатели обеспечили себе доверие 91,3% опрошенных (в январе – 88,6%). На третьем месте была армия с неизменным рейтингом в 62,2%.

Снизилось доверие к президентскому ведомству – сейчас оно составляет 52,3% (в январе – 58,4%).

Доверием, превышающим 50%, пользуются Фонд социального страхования Sodra (52,8%), Церковь (52,6%), система здравоохранения.

Больше всего не доверяют партиям – им не доверяют 60,8% опрошенных, сейму – 55,2%, правительству – 30,7%, судам – 30,2%.

Опрос проводился компанией Vilmorus с 7 по 13 февраля, в нем приняли участие 1020 респондентов.