Опрос был проведен по заказу кандидата в президенты Литвы Гитанаса Науседы. В ходе исследования опросили 1002 жителей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводили в 23 городах и 31 селе.

На открытый вопрос "чего больше всего в Литве не хватает, чтобы она стала процветающей страной?" большинство ответило - хорошей власти, т.е. честных, справедливых, некоррумпированных политиков, которые были бы хорошими руководителями. По словам респондентов, важно также уменьшить число политиков и появление большего числа молодых политиков.

26,8% респондентов считают, что Литве не хватает хорошей власти. 16,3% думают, что Литве не хватает справедливости и честности, т.е. справедливости и справедливых законов. Доходы жителей идет третьим номером – 13,1% считает, что не хватает более высоких доходов жителей. 7,1% считает, что больше всего Литве не хватает единого гражданского общества, позитивности и образования.

Похожими результаты были и при ответе на вопрос "что помогло бы создать процветающее государство?". Здесь просто некоторые ответы поменялись местами, например, единое гражданское общество (14,2%) показалось важнее доходов жителей (7,6%).

Респондентов также просили оценить, какие другие страны Европы они считают процветающими. Почти половина участников опроса назвала Германию и Норвегию (соответственно 49,5% и 43,9%), также Швецию (38,3%), Великобританию (25,1%) и Данию (23,8%).

Глава Vilmorus,социолог Владас Гайдис сказал DELFI, что очевидный момент - респонденты отвечали на вопросы с учетом перспективы, а не говорили только о конкретных недостатках.

"Могу представить аналогию: если спрашиваешь, чего вам не хватает, чтобы вы были здоровы, люди сказали бы: силы воли, здорового образа жизни, борьбы с плохими привычками, они не сказали бы, что им не хватает трех зубов. (…) Это ответы на вопрос, что надо делать, чтобы Литва стала процветающей страной. Не говорили о нехватке какого-то элемента, скажем, миллиона долларов или в три раза больших пенсий, вопрос поняли так - что делать.

Единственный способ все сделать, это понять, что сам страну не создашь, надо кооперироваться, распределять функции. Об этом и ответ, что нужна власть, учреждения власти, которые были бы справедливыми, чтобы политики были честными, некоррумпированными", – сказал социолог.

Говоря о чувстве несправедливости, о котором в Литве говорят все чаще, Гайдис сказал, что считает, что человек видит эти минусы в ближайшем окружении.

"Несправедливо, что он не может найти работу в то время как кому-то ее находят через знакомых. Человек знает, что это несправедливо,у него есть квалификация, а работу он не получает. Несправедливо, что зарплата практически равна пособию по безработице. Несправедливо, что он даже после создания семьи не может иметь свой дом, выплатить кредит, а кто-то может себе это позволить. Несправедливо, что кто-то крадет миллионы и продолжает улыбаться с экрана телевизора. Видно, так выглядит это чувство всеобщей несправедливости. Это база человека, который находится на грани, который готов уехать из Литвы, поскольку он не может здесь прожить, у него нет работы, а если есть, то на зарплату он не может содержать семью. Тут появляются обиды, чувство несправедливости, а ведь у баррикад стояли все", – заметил социолог.

Он выделил одну социальную группу, которая особенно отличается чувством обиды и разочарования.

"Это люди предпенсионного возраста. Это одна из самых чувствительных групп. Пенсионеры уже достаточно довольны, у них есть социальные гарантии, а человек предпенсионного возраста, если лишится работы, то уже не найдет новую. Разве это справедливо? Он отдал своей Родине свои знания и время, а сейчас его могут выгнать, выставить, на его место придет молодой человек", – сказал Гайдис.

Социолог также обратил внимание на то, что в Литве чувство несправедливости нерадикальное, в отличие от Франции, где проходят массовые протесты. По его словам, даже в 90–ые, когда в стране процветал рэкет, люди высказывали свое недовольство не на улицах, а во время выборов – выбирали кого-нибудь, кто якобы против элиты.