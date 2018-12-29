Человеком года жители Литвы считают президента Далю Грибаускайте, свидетельствуют данные проведённого в ноябре опроса, опубликованные в субботу изданием Lietuvos rytas.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Президента Литвы человеком года считают 21% участников опроса.

Самым важным событием года, по мнению 69% респондентов, стал визит Папы Римского в Литву.

Человеком года в мире большинство (20,2%) участников опроса назвали президента США Дональда Трампа, и важнейшим мировым событием - "Брекзит" (19% респондентов).

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