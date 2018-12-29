Президента Литвы человеком года считают 21% участников опроса.
Самым важным событием года, по мнению 69% респондентов, стал визит Папы Римского в Литву.
Человеком года в мире большинство (20,2%) участников опроса назвали президента США Дональда Трампа, и важнейшим мировым событием - "Брекзит" (19% респондентов).
Опрос: человек года – президент Литвы Даля Грибаускайте (32)
Человеком года жители Литвы считают президента Далю...
Погода: снег окончательно исчезнет с уходящим годом (5)
Субботнее утро на востоке Литвы начнётся со скользких...
СМИ: в следующем году Литва отметит 11 знаменательных событий (16)
Целым 11 памятным событиям и именам выдающихся деятелей...
Прогноз на Новый год: после праздника погода изменится (5)
Похоже, что Литва простилась со снегом ненадолго....
TOP новостей
Опрос: человек года – президент Литвы Даля Грибаускайте (32)
Человеком года жители Литвы считают президента Далю...
Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года (12)
За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля...
Глава Forum Cinemas в странах Балтии: кинотеатры делают ставку на повышение комфортности (3)
Комментируя тенденции, которые будут доминировать на...
Погода: снег окончательно исчезнет с уходящим годом (5)
Субботнее утро на востоке Литвы начнётся со скользких...