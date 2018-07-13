Вероятность распространения кибернетических атак и возможное их воздействие на финансовую систему Литвы является крупнейшим риском, свидетельствуют результаты новейшего опроса финансовых учреждений, проведенного Центробанком (Банк Литвы).
© DELFI / Andrius Ufartas

По-прежнему одним из важнейших рисков финансовой системы остается угроза перегрева на рынке недвижимости, несмотря на некоторое ее сокращение.

Согласно результатам опроса, в первом полугодии четыре из 29 опрошенных финансовых учреждений сталкивались с риском, который представляют кибернетические преступления, а одно из них понесло убытки, сообщил Центробанк.

Среди важнейших рисков для финансовой системы страны называется и неравномерное развитие цен на недвижимость и дисбалансы на этом рынке. При этом, в первом полугодии риск перегрева рынка недвижимости несколько снизился, и это было первым подобным полугодием за последние три года.

По сравнению с предыдущим опросом, немного снизились переживания по поводу возможного кризиса на рынке недвижимости в Скандинавских странах, и по поводу возможного влияния этого на финансовую систему Литвы. В пятерку наиболее значительных рисков финансовой системы Литвы также входит угроза внезапного повышения надбавок за риски и риск падения литовского экспортного рынка по причине замедления роста экономики стран-партнеров.

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