Опрос, проведенный по заказу портала DELFI компанией Spinter tyrimai 19-30 ноября показал, что большая часть рейтингов не превысила допустимую погрешность - 3,1%.
В рейтинге партий по-прежнему лидируют консерваторы 19,9% (19% в октябре) и "крестьяне" 16,2% (15,2).
Рейтинг соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса в ноябре составил 8,4%(6,2%), "Порядка и справедливости" 8,1% (9,2%), Избирательной акции поляков Литвы 5% (4,3%).
Рейтинг партии труда в октябре был 4,6%, в ноябре – 4,5%, Литовской партии центра соответственно – 3,3% и 3,6%, Движения либералов – 3,4% и 3,2%, социал-трудовиков – 3,5% и 2,7%.
Еще 5,2% в октябре голосовали бы за другую партию, в ноябре таких было 3,5%. 14,8% участников опроса в октябре не планировали участвовать в выборах, в ноябре таких было 13,7%. Еще 11,3% в октябре не знали за кого голосовать, в ноябре таких было 11,2%.
Саулюс Сквернялис твердо удерживает позицию наиболее подходящего на пост премьер-министра политика. В октябре его поддерживали 18,5%, а в ноябре 18,4%. На втором месте консерватор Габриэлюс Ландсбергис - в октябре 9,5%, в ноябре – 9,2%. Рейтинг Рамунаса Карбаускиса в октябре был 9,5%, в ноябре – 9,2%, депутата Альгирдаса Буткявичюса не изменился и составил 4,7%.
Европарламентария Вилию Блинкявичюте на посту премьера хотели видеть в октябре 6,1%, а в ноябре – 4,3% респондентов, экономиста Гитанаса Науседу – соответственно 6% и 2,9%, депутата Ингриду Шимоните – 2,2% и 2,9%, депутата Андрюса Кубилюса – 3,6% и 2,5%.
Европарламентария Антанаса Гугу в октябре 2,9%, в ноябре – 2,1%, а лидера Партии труда Виктора Успасских – соответственно 2,1% и 1,9%.
Особых перемен не было и в оценке деятельности правительства Литвы. В октябре работу правительства положительно или скорее положительно оценили 29,8%, а в ноябре – 31,5% респондентов.
Отрицательно или скорее отрицательно - в октябре 65,4%, а в ноябре – 62,3%. На вопрос не ответили в октябре 4,8%, в ноябре – 6,2% участников опроса.
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