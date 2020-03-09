Опрос: большинство жителей страны удовлетворены изменениями в Литве

В опросе, проведенном компанией Vilmorus, 58,1% респондентов ответили, что удовлетворены изменениями, 28,4% отметили, что не удовлетворены, а у 13,5% не было мнения.

Опрос показал, что наиболее удовлетворенными являются жители с более высоким уровнем образования и доходов.

В опросе, проведенного 7-13 марта, приняла участие тысяча совершеннолетних жителей Литвы.

"Выигрывавшие" и "проигрывавшие"

Экономика Литвы равномерно растет с середины девяностых годов.

По данным Еврокомиссии, в 1995 году национальные доходы на одного жителя Литвы составляли всего 30% показателя в Западной Европе, сейчас этот показатель в Литве составляет 72%.

Несмотря на интенсивный рост хозяйства и гарантии безопасности НАТО, в обществе остаются острые социальные проблемы – для Литвы характерно большое неравенство в доходах и бедность, высокий уровень миграции и самоубийств.

Некоторые социологи считают, что настроения разочарованной части населения определяет неспособность властей решать проблемы социального отчуждения.

"Пенсионеры, рабочие, люди с более низким уровнем образования и доходов значительно реже удовлетворены произошедшими изменениями, чем более молодые, специалисты с более высокими доходами. В литовском обществе с относительно большим уровнем социальной отчужденности и социального неравенства мы видим четкую разделительную линию между "выигрывающими" и "проигрывающими", – сказала BNS социолог Рута Жилюкайте.

Более позитивный подход молодых людей она объясняет их ориентацией на будущее, а не на прошлое, также меньшим опытом, что означает меньше разочарований.

Травмы прошлого

Некоторые эксперты считают, что часть общества находится под воздействием до конца не осознанной коллективной травмы, нанесенной оккупацией, которая передается будущим поколениям.

"Может быть Литва больна, и название болезни вовсе не коронавирус? Причины депрессии можно искать в сложной истории нашего края", – сказал посол Лаймонас Талат-Келпша.

По его инициативе в Вильнюсе на прошлой неделе состоялась конференция дипломатов и специалистов по психическому здоровью о том, как различные народы преодолевают травмы через их распознание и признание последствий.

Л. Талат-Келпша утверждает, что литовцы достаточно неплохо знают, как в оккупированной Литве действовал советский режим, все больше начинают признавать роль местных пособников и ответственность за Холокост.

По его словам, на очереди осознание роли активистов и коллаборационистов позднего советского периода и ответственность, по вопросу которой общество еще не определилось.

Психолог, профессор Дануте Гайлене утверждает, что, по данным исследований, часть общества, которая приспособилась к жизни в годы советской оккупации, испытывает проблемы.

"У нас есть новый вызов. Некоторые исследования показывают, что приспособившиеся к системе лица, страдают больше, испытывают более сложное влияние жизни в тоталитарном режиме", – сказала она.

Глава Центра исследований развития демократии им. Андрея Сахарова при Университете Витаутаса Великого, голландец Роберт ван Ворен считает, что как общество, так и индивидуум могут преодолеть травму прошлого, лишь правильно осознав события и свою роль в них.

"Иногда общество состоит из жертв и преступников, которым придется жить рядом друг с другом. Иногда общество состоит из людей, которые признают свою роль и тех, которые активно ее отрицают", – сказал Р. ван Ворен.

"Единственный способ преодоления таких различий – это справедливо, без политики и тщательно проанализировать произошедшее, чтобы произошел определенный катарсис в обществе без сохранения каких-либо тайн, поскольку раньше или позже они все равно будут раскрыты и могут принести вред. Только таким путем государство может пойти по пути выздоровления", – добавил он.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: "Удовлетворены ли вы, или не удовлетворены тем, как жизнь в Литве изменилась за последние 30 лет?"

Ответы: удовлетворен 21,7%,

скорее удовлетворен 36,4%,

скорее не удовлетворен 16,3%,

не удовлетворен 12,1%;

затрудняюсь ответить 13,5%.