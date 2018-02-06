В ходе опроса эту идею премьер-министра поддержали 52% респондентов, 26% были против, еще 22% не смогли ответить на этот вопрос.
В начале января Сквернялис заявил, что Литва - единственная страна Евросоюза (ЕС), которая не поддерживает на политическом уровне никаких рабочих контактов с Россией. По его словам, для осуществления действенной политики нужен двусторонний диалог.
"Россия – сложный сосед. Но для действенной политики нужны каналы коммуникации. Сейчас их по сути не существует. Мы говорим, что их нужно создать. Должен проходить двусторонний диалог", – сказал Сквернялис.
Он также подчеркнул, что контакты с российскими политиками не должны истолковываться, как пересмотр отношений, Литва по-прежнему должна поддерживать санкции в отношении Москвы и оказывать твердую поддержку Украине. Крупные страны Запада поддерживают отношения с Россией на уровне президентов и премьер-министров, а более критичные в отношении Москвы страны Восточной Европы – на уровне министров и вице-министров.
Критики Сквернялиса говорят, что изменение позиции Литвы может быть истолковано, как уступки, слабость и признание вины Литвы за плохие двусторонние отношения. По их словам, Москва может оценить это как сигнал изменений позиции Литвы в стратегических вопросах.
Премьер-министра также критиковали за то, что он публично представил позицию, которая расходится с позицией президента Литвы Дали Грибаускайте и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
По данным опроса, возобновление политических отношений с Россией больше всего поддерживают пенсионеры, люди со средним достатком, не одобряют – люди с высшим образованием и большими доходами.
Опрос был проведен 13–29 января 2018 года, в нем участвовали 1053 жителя Литвы в возрасте 15–74 лет. Погрешность результатов опроса 3,1%.
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