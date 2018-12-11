В последнее время экономисты и политики все чаще говорят о возможном приближении нового кризиса, это беспокоит и жителей Литвы. Больше всего это беспокоит жителей со средним и высоким достатком, жителей крупных городов, занимающих высокие посты.
Опрос был проведен 9-26 ноября. Его результаты показали, что больше половины (53%) участников опроса в Литве ответили, что возможность нового кризиса их беспокоит: 16% ощущают большое беспокойство и 37% скорее обеспокоены этим.
Еще 27% участников опроса ответили на вопрос так: ни да, ни нет. 12% не беспокоятся в связи с возможным приближением кризиса (5% вообще не беспокоятся, 7% скорее не беспокоятся). 8% респондентов не могли ответить на этот вопрос.
В связи с возможным приближением кризиса больше всего беспокоятся жители 30-49 лет, жители больших городов, респонденты с высшим образованием и со средними (600-1000 евро) или большими (больше 1000 евро) доходами, работающие люди (особенно руководители и специалисты, служащие), русские Литвы.
Возможный кризис не беспокоит молодежь до 30 лет, безработных, домохозяек, студентов.
Председатель Центробанка Литвы Витас Василяускас сказал, что замедление роста экономики или даже кризис возможны в ближайшие 2-3 года, однако как Центробанк, так и правительство к этому лучше подготовлены, чем 10 лет назад.
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