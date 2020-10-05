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Более половины жителей Литвы убеждены в том, что стоимость жилья в ближайшие 12 месяцев будет расти. Эти ожидания вернулись на уровень, который был почти год назад, свидетельствуют данные новейшего опроса.
Опрос: более половины жителей Литвы убеждены, что жилье будет дорожать
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным опроса, проведенного по заказу банка SEB bankas в сентябре, 52% опрошенных жителей считают, что цены на жилье будут расти, а 15% –что будут падать, 26% не ожидают изменений, а у 7% респондентов нет мнения по этому вопросу.

Экономист банка Тадас Повилаускас утверждает, что ожидания росли, поскольку положение экономики страны в большинстве сфер в третьем квартале улучшалось, рынок труда и доходы людей стабилизировались, а цены на жилье весной почти не упали.

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"Наиболее значительно выросло число жителей, ожидающих рост цен на жилье в Вильнюсском регионе, но в других регионах респонденты были более осторожны. Вероятно, что в четвертом квартале их ожидания по поводу цен на жилье по всей Литве будут несколько хуже, чем в сентябре", – сказал экономист.

По его словам, в конце года ожидания будут не такими оптимистичными, поскольку положение экономики в последнем квартале будет слабее, чем в третьем, кроме того, повлияет и растущее число заражений Covid-19.

Опрос был проведен в сентябре компанией рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai. В нем приняла участие 1 тысяча респондентов в возрасте от 15 до 74 лет в 119-ти местностях Литвы.

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