Оппозиция горсовета Вильнюсской мэрии обвиняет мэра столицы Ремигиюса Шимашюса в том, что он "отложил в долгий ящик" призыв специальной группы в связи с переносом памятника писателю Пятрасу Цвирке из центра столицы.
© DELFI / Karolina Pansevič

Рабочая группа, в состав которой вошли политики мэрии, историки, исследователи культуры, в апреле оценила роль писателя в деле утверждения советской власти в Литве в годы Второй мировой войны.

"Наша группа приняла решение убрать памятник Цвирке, это решение и выводы передали мэру, а он отложил его в долгий ящик", – сказала BNS председатель группы, консерватор Пауле Кузмицкене.

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"Именно с его стороны ждали первый шаг, чтобы были предприняты какие-то действия", – сказала политик.

Рабочая группа постановила, что место, где сейчас стоит памятник, должно остаться местом для общественных нужд и открыть новые возможности социально-культурного выражения.

В 1940 году, когда СССР оккупировал Литву, Цвирка вступил в Компартию, был депутатом марионеточного народного парламента Литвы, а своим творчеством способствовал укреплению советской власти в стране. Шимашюс заметил, что этот вопрос сейчас не обсуждается, поскольку "сейчас в городе есть более серьезные работы".

"Сейчас этого вопроса нет ни в политической, ни в административной повестке. Мэр ни за ни против переноса, просто он считает, что сейчас в городе есть более серьезные работы нежели снос памятников", – сказал BNS пресс-секретарь мэра Александрас Зубряковас.

Глава городской мэрии предлагал оппозиционным политикам самим регистрировать соответствующий проект резолюции. Однако Кузмицкене сказала, что это противоречит принципам рабочей группы, и обвиняет мэра в том, что он "не проявляет политическую смелость".

"Сама рабочая группа была создана распоряжением мэра, мы отвечает перед мэром, проводим другие работы, которые не относятся к инициативам группы, – сказала она. – Поскольку в группе есть представители разных партий, групп общества, это общее дело, а не вопрос одного члена горсовета".

"Мэр не продемонстрировал политическую смелость. Я сомневаюсь, может ли он это сделать, ведь такие решения требуют определенной решительности. Скорее всего, мэру этого не хватает", – сказала консерватор.

Памятник Цвирке стоит в центре Вильнюса, в одноименном сквере на перекрестке ул. Пилимо и Памянкальнё.

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