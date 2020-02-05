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Член фракции консерваторов Юстас Джюгялис после появления информации о новом месте работы супруги премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса написал в фейсбуке: "Главное для Сквернялиса - не место в списке. Главное - асфальтированная дорога и хорошая работа для жены".
Balsuoja Saulius Skvernelis su žmona Silvija
Balsuoja Saulius Skvernelis su žmona Silvija
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он прибавил: "Спасибо, премьер, больше не надо".

Короткий комментарий на эту тему в фейсбуке оставил и другой консерватор - Кястутис Масюлис. "Сквернялису не без оснований не дали приватизировать "Служу Литве!", зато перед ним открылся путь для перенятия "Все законно", которым прославился Бразаускас.

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Кстати, комментаторы поправили Масюлиса, заметив, что Сквернялис хотел зарегистрировать название "Служу Литве", а "Во благо Родины".

Консерватор Миколас Маяускас оценил эту новость более снисходительно. "Никто не запрещает частному лицу устраиваться на работу туда, куда он хочет", – сказал он DELFI, заметив, что не видит никакой проблемы.

Член Литовского союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене сказала, что премьер все объяснил - его жена "работает рядовым аналитиком за небольшую зарплату".

Представитель консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене подчеркнула, что есть подозрения, не расплачивается ли этим концерн Orlen за принятые правительством Литвы решения, которые были на пользу концерну.

"И раньше в обществе были сомнения относительно того, не предоставило ли правительство Сквернялиса концерну Orlen исключительные условия как в сфере транспорта, так и в сфере энергетики. Поэтому информация о трудоустройстве жены премьер-министра в компании концерна Orlen вызывает подозрение - нет ли здесь вознаграждения за благоприятные решения.

Наряду с неотвеченными вопросами об асфальтировании улицы, на которой живет премьер и фактами об успехе близких премьеру людей – появляются сомнения, не используется ли власть для достижения личного блага и блага для своего окружения", – сказала консерватор.

ru.DELFI.lt

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