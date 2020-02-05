Он прибавил: "Спасибо, премьер, больше не надо".
Короткий комментарий на эту тему в фейсбуке оставил и другой консерватор - Кястутис Масюлис. "Сквернялису не без оснований не дали приватизировать "Служу Литве!", зато перед ним открылся путь для перенятия "Все законно", которым прославился Бразаускас.
Кстати, комментаторы поправили Масюлиса, заметив, что Сквернялис хотел зарегистрировать название "Служу Литве", а "Во благо Родины".
Консерватор Миколас Маяускас оценил эту новость более снисходительно. "Никто не запрещает частному лицу устраиваться на работу туда, куда он хочет", – сказал он DELFI, заметив, что не видит никакой проблемы.
Член Литовского союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене сказала, что премьер все объяснил - его жена "работает рядовым аналитиком за небольшую зарплату".
Представитель консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене подчеркнула, что есть подозрения, не расплачивается ли этим концерн Orlen за принятые правительством Литвы решения, которые были на пользу концерну.
"И раньше в обществе были сомнения относительно того, не предоставило ли правительство Сквернялиса концерну Orlen исключительные условия как в сфере транспорта, так и в сфере энергетики. Поэтому информация о трудоустройстве жены премьер-министра в компании концерна Orlen вызывает подозрение - нет ли здесь вознаграждения за благоприятные решения.
Наряду с неотвеченными вопросами об асфальтировании улицы, на которой живет премьер и фактами об успехе близких премьеру людей – появляются сомнения, не используется ли власть для достижения личного блага и блага для своего окружения", – сказала консерватор.
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