Оплачиваемый больничный из-за чрезмерно затянувшейся болезни ребенка не продлевают

"Мой ребенок болеет. В пятницу мой больничный закрыли, а его - продлили. Я говорю: "Что мне делать"? Мне отвечают: "Вам государство оплачивает не больше 10 рабочих дней", дальше - делай, что хочешь. Я спрашиваю - как мне идти на работу? Мне отвечают: "Могу составить специальный документ, по нему можно оставаться дома, но это время ухода за ребенком оплачиваться не будет", - рассказала Рамуне.
Женщина, у которой двое детей, сказала, что с подобной ситуацией сталкивается в первый раз. У ее сына после ларингита и бронхита врачи подозревают воспаление легких.
"Он болеет уже три недели", - рассказала Рамуне.
Портал DELFI получил ответ из "Содры", в котором сказано, что закон о страховании на случай болезни и ухода за ребенком, регламентирует оплату больничных. "Содра" выплачивает деньги, руководствуясь этим законом. Время ухода за ребенком не ограничено, просто пособие платят в течение указанного в законе времени.
"Важно понять, что деньги, которые платят в качестве пособий по болезни - это не что иное, как наши налоги, деньги, которые все мы платим в бюджет, поэтому их использовать надо ответственно. Суть социального страхования в первую очередь в том, чтобы обеспечить проживание и помощь человеку, который оказался в рискованной ситуации – лишился работы, заболел сам или заболел член его семьи, получил травму или в семье родился ребенок, тогда то же один из членов семьи не может работать, хотя это и приятные хлопоты", - сказано в ответе.
Представители "Содры" отмечают, что с учетом сложности сложившейся ситуации с 2018 г. сроки оплаты больничных по уходу за больными в случае тяжелых и очень тяжелых болезней были продлены – соответственно до 180 и 364 к.д. По прошествии этого срока больничный по уходу за тем же ребенком выдается не более чем на 120 календарных дней в год.
Если речь не идет о тяжелом или очень тяжелом заболевании, то больничный оплачивают не больше чем в течение 14 к.д. (этот порядок действует с 1991 г.). Если ребенок болеет дольше, то выдается медицинская справка. Она оправдывает неявку на работу, но по ней пособие по болезни не выплачивается.
Состояние здоровья ребенка – болен он или здоров – устанавливает врач, он и назначает различные процедуры. Если врач, оценив состояние ребенка, решает, что только что выздоровевший ребенок снова заболел, он выдает новый больничный, и "Содра" будет платить пособие по болезни. Нет ограничения на количество таких больничных в случае, если речь идет о нетяжелых болезнях.
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