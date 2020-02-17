"29 апреля 2018 года от рака скончалась моя мама", – начал свой разговор с журналистом Delfi Паулюс.

До этого именно он оплачивал телефонные счета матери и бабушки, однако договор был заключен на их имя.

После смерти матери он позвонил в салон Tele2 и попросил остановить действие ее плана. Он сказал, что тогда у него спросили, о каком номере идет речь, затем консультант заверила, что все в порядке.

Однако через какое-то время бабушка Паулюса заметила, что что-то не так, приходят большие счета.

"Я поехал в салон Tele2 в Северный городок и начал разговор о том, что у меня есть один номер и я хочу поменять план.

Мне ответили, что у меня два номера. Я оставил жалобу, в ней указал дату смерти матери, мне сказали, что со мной свяжутся", – рассказал Паулюс, заметив, что ждал два месяца, а потом получил смс-сообщение, текстом которого поделился с Delfi.

"Мы очень сожалеем, но не видим в системе вашей просьбы с апреля 2018 г. расторгнуть договор по номеру xxxxxxx. Приносим извинения за возможную ошибку работника. С учетом того, что дополнительно никто не обращался с просьбой о расторжении договора, компенсируем вам плату за план на срок 6 месяцев – 17,4 евро", – было сказано в сообщении.

"Мне не деньги нужны. Они могли ничего не компенсировать, я надеялся, что если такое происходит, они берут ответственность за действия работников на себя, оказывается, нет.

Они два года брали плату за номер, который все время был выключен, ведь карточку я выбросил. Ею никто не пользовался.

Вот такое отношение бизнеса, если прошло столько времени, а они так и не связались со мной, а только прислали смс-сообщение о "возможно допущенной работником ошибке", – возмущался Паулюс, заметив, что если бы не бабушкины подозрения, то он до сих пор платил бы за недействующий номер.

"Особенно возмущает халатность и равнодушие бизнеса. Это цинизм – они почти два года присылают счета умершему человеку, а потом говорят, "возможно, это ошибка, а может и нет, так дадим ему 18 евро", – сказал мужчина.

Редакция портала связалась с представителем Tele2 Андрюсом Баранаускасом. Он принес извинения за создавшуюся ситуацию и сказал, что в случае смерти клиента действуют иные процедуры.

"Если такое случается, мы просим наследников приехать в салон и предъявить свидетельство о смерти или его копию. После этого мы расторгаем договор и даже не просим оплачивать счет за телефон, если, к пример, был долг", – сказал он, подчеркнув, что звонка для расторжения соглашения недостаточно.

"Если человек позвонил по телефону, видимо, наш консультант допустил ошибку, ввел человека в заблуждение, поскольку звонка в данном случае недостаточно. В таких случаях есть место для злоупотребления. Надо обязательно прийти в салон и предъявить документ. Договор можно расторгнуть только в салоне", – подчеркнул Баранаускас.

"Мои соболезнования, я приношу извинения за создавшуюся ситуацию", – сказал он и заверил, что свяжется с читателем и с даты, указанной в свидетельстве о смерти, все счета аннулируются, деньги вернут.