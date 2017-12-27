27 декабря, в 10.30 ч. сухогруз был снят с мели, надеялись, что через час его удастся доставить в порт. Оптимистический сценарий не удался, работы проходят намного медленнее, но без перебоя и осложнений.

Капитан Клайпедского порта Адомас Алекна назвал историю и операцию по спасению сухогруза счастливым несчастьем. "Судно село на мель, это довольно благоприятное место, корпус не был поврежден, сегодня капитан сообщил, что никаких повреждений нет", – сказал Алекна.

Подчеркивают, что судно не повреждено, поэтому нет опасности загрязнения моря нефтепродуктами.

Севшее на мель судно привлекло внимание множества людей. Одни скептически оценивали возможность его спасения при помощи двух буксиров и говорили, что его придется распилить, чтобы снять с мели. Другие верили в успешный исход операции.

"Красивое зрелище - судно с близкого расстояния. Конечно, людям, попавшим в такое положение, не повезло, но дети очень рады, что мы можем видеть судно с такого расстояния", – сказала семья, которая пришла к морю.

Бывший моряк не был таким оптимистом. "Вряд ли сегодня (в среду) что-то сделают, – сказал утром мужчина. – Посмотрите, какие маленькие буксиры, а судно огромное. Если оно крепко село, они ничего не сделают".

"Может, удастся, они знают, что делают, – сказал один из наблюдателей. - Надо верить, что все будет хорошо".

"Вид лучше рождественской елки", – посмеялась пара, люди сказали, что не были еще ни у одной из двух клайпедских елок, но узнав о севшем на мель судне, сразу приехали к морю.

Во время операции по спасению судна в среду потребовалась и помощь вертолета. Пилотов просили подняться и осмотреть место, где находилось судно, чтобы убедиться в том, что на воде нет следов загрязнения. В 12 ч. с вертолета AS-365 сообщили, что следов загрязнения не обнаружено.