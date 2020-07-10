Опасный маневр: желание обогнать, едва не привело к печальным последствиям

"Чуть не столкнулись. Уже не первый раз несутся здесь, сломя голову, однажды все закончится трагедией", – писал читатель, приславший видео.

Видео было сделано 7 июля, в 18.50 ч. На нем видно, как водитель Volvo обгоняет другой автомобиль, несмотря на сплошную линию, и плохую видимость.





В данном случае водитель Volvo успел вернуться в свою полосу и избежать столкновения, однако были на этом участке и менее успешные обгоны, здесь нередко случались лобовые столкновения.

На этот участке обгон запрещен, а за нарушение правила ПДД 420.1 грозит штраф от 170 до 230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.