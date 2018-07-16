Перед тем как был утвержден ценник компенсируемых лекарственных препаратов, появилась информация о том, что в списке есть лекарства, составляющие которых могут вызвать рак. Это препараты, содержащие валсартан, производимый в Китае. Появилась информация Государственной службы по контролю над лекарствами о том, что препараты изъяли из торговли, но нет ни объяснений, ни планов, что делать владельца 82 000 упаковок с этим препаратом.

Эти лекарства принимали пациенты с высоким давлением.

Валтарсан – это название действующего вещества. Есть много препаратов на базе валтарсана, но не все компании получают его у того же производителя. Опасные примеси обнаружены в валтарсане, который производила китайская компания Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.

В списке Государственной службы по контролю над лекарствами таких препаратов 27, их изъяли из торговли в 22 странах.

Люди, которым надо принимать препараты для снижения давления, не должны делать перерыв, им надо проконсультироваться у врача и подобрать альтернативное лечение, но не известно, все ли пациенты, принимавшие эти 27 видов лекарств, знают, что им сейчас делать.

BNS сообщал, что Минздрав оставил решение вопроса компенсации аптекам, а председатель правления Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге сказала, что аптеки пока не знают, что предложить клиентам.

По данным Государственной больничной кассы, за последние 3 месяца продали 82 000 упаковок некачественных лекарств.

"Сейчас проходит процедура отзыва некачественных препаратов с рынка. Это происходит во всех странах ЕС. Важно подчеркнуть, что некачественными признали только те препараты, которые содержат валсартан китайской компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Препараты с валсартаном, произведенным другими компаниями, качественные", – сказала DELFI глава Департамента фармации при Минздраве Гита Крукене.

По словам Крукене, сначала человек должен выяснить, входит ли принимаемое им лекарство в список, представленный Государственной службой по контролю над лекарствами, а потом договариваться с фармацевтами об их обмене.

"Если препарат есть в списке отзываемых с рынка, житель может обратиться в аптеку и обменять его, даже если он уже принимал лекарство и упаковка неполная. Также стоит отметить, что если рецепт действителен, то аптеки могут продать безопасный препарат по этому рецепту.

Мы также рекомендуем жителям, применявшим препарат с валсартаном, обратиться к лечащему врачу и обсудить влияние препарата и альтернативу лечения", – сказала DELFI Крукене.

На вопрос, можно ли в данном случае узреть связь между более низкими расходами на производство валсартана в Китае и качеством продукции, Крукене сказала, что такая связь не установлена.

Лекарства, содержащие валсартан китайской Zhejiang Huahai Pharmaceuticals были включены в список компенсируемых препаратов.

Компания-производитель генерных препаратов KRKA валсартан Zhejiang Huahai Pharmaceuticals не использует.

Детское медицинское агентство указало, что некачественный валсартан мог быть на рынке в течение 5 лет.