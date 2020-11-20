На дорогах гибнет немало пешеходов

Пешеход – такой же участник движения, как водитель автомобиля или велосипедист, поэтому он должен следовать ПДД. Это подчеркнул глава Литовской дорожной полиции (ЛДП) Витаутас Грашис и заметил, что в последнее время на дорогах гибнет все меньше пешеходов, однако эти несчастья по-прежнему остаются серьезной проблемой.

За последние 10 лет количество погибших на дорогах снизилось наполовину. По данным ЛДП, в прошлом году в ДТП погибли 58 пешеходов, а в 2009 г. - 121.

"Статистика, конечно, понемногу улучается, по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Однако до 1 сентября этого года погибли 28 человек – это много", – сказал Грашис.

По его словам, причины гибели пешеходов - все те же. Большая часть таких ДТП происходит в темное время суток. 65% пешеходов гибнет в темное время суток, у них не бывает светоотражателей.

"Большую роль играет невнимательность, непонимание, что все участники движения должны максимум внимания уделять безопасности, соблюдению ПДД. Опять-таки, нередко причина гибели - это неожиданное появление на проезжей части, несоблюдение сигналов светофора. Конечно, надо заметить, что нередко вина лежит на водителях, которые не пропускают пешеходов, не замечают их даже на пешеходных переходах. Это уже несоблюдение ПДД обеими сторонами", – сказал Грашис.

Главное осенью – быть видимым

На вопрос, что дает наилучший эффект для снижения числа ДТП, Грашис сказал, что главное - улучшение инфраструктуры, но самая действенная мера – превенция и просвещение.

"Конечно, важно улучшать инфраструктуру, усовершенствовать дороги, пешеходные дорожки и переходы, но, думаю, ситуацию лучше всего меняет информация о том, что пешеход должен сам соблюдать ПДД. Сейчас видно, что родители понимают - дети подражают им. Становится меньше ситуаций, когда на пешеходном переходе мать с ребенком идет через дорогу на красный свет. Мы понимаем, что так ставим под угрозу себя лично и формируем неверное поведение ребенка", - сказал Грашис.

Осенью пешеходы чаще бывают участниками ДТП, поскольку раньше темнеет, люди становятся менее заметными. По словам Грашиса, в такое время главное правило безопасности на дороге – светоотражатель или светоотражающий жилет, прожектор или фонарик в руках.

"Темнеет рано, рассветает поздно, поэтому надо думать о безопасности на дороге. В темное время мы должны носить отражатель или светоотражающий жилет, заботиться друг о друге. Взрослые и пожилые люди часто допускают ошибку: думают об отражателях для детей, а о себе не заботятся, поэтому остаются невидимыми для водителя. Тут важно понять ответственность всех участников движения – включая пешеходов", – подчеркнул он.

По словам Грашиса, светоотражатель всегда должен быть в кармане куртки или пальто, чтобы по мере необходимости его можно было достать и закрепить на видном месте. Без светоотражателя в темное время суток идти домой опасно.

"В таком случае можно одолжить светоотражатель или фонарик у тех, с кем вы встречались. Если такой возможности нет, лучше вызвать такси и проехать темные места или возвращаться по таким местам, где освещение хорошее, чтобы избежать несчастья. Я думаю, человек должен прилагать максимум усилий для того, чтобы защитить себя", – сказал Грашис.

Неправильно закрепленный светоотражатель не поможет

Водители быстрее замечают пешеходов со светоотражателями, чем без них. Если включен дальний свет, то пешехода в таком случае можно заметить в 300 м, а ближний - в 150 м. Если на одежде никаких светоотражателей нет, то при дальнем свете пешехода водитель заметит в 100 м, а ближнем - в 50 м.

Старший специалист ЛДП Аушра Баните сказала, что важно носить светоотражатель на правильной высоте и в соответствующем месте.

"Надо помнить, что за городом надо разместить отражатель с правой стороны. Если это светоотражающая полоска - наденьте ее на правую руку, чуть выше запястья, или на правую ногу, ниже колена. Если это отражатель на цепочке, то его надо закрепить на одежде так, чтобы он находился на уровне колен взрослого человека. Однако жители часто закрепляют такие отражатели на сумках. Такие отражатели должны свободно висеть, тогда они попадут в свет фар", – сказала Баните.

Важно, чтобы такой отражатель не был зажат и не прятался в складках – он должен размещаться на видном месте. Обычно достаточно одного отражателя, но водителям легче заметить пешехода, если отражатели есть с обеих сторон.

"Что касается отражателей, то можно сказать, что тут действует правило - лучше больше, чем меньше. Поэтому, если есть несколько отражателей, их стоит надеть на обе руки. Не помешает и отражатель на сумке или рюкзаке", – сказала Баните.

Она заметила, что сейчас полицейские встречают все меньше людей без отражателей. Баните сказала, что если у человека, который идет в темное время вдоль дороги нет отражателя, он может использовать для подсветки фонарик мобильного телефона, прожектор или яркий жилет.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог.