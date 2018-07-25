В среду правительство решило представить свою позицию в деле о распространении немецких продуктов в Португалии.

"Было решено, что Литва присоединится к делу. Я считаю, что было бы логичным, если бы у государства было бы такое право оценивать продукты с точки зрения возможного вреда", - заявил журналистам в правительстве министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Дело было начато, когда португальские власти конфисковали моющие средства и туалетные блоки в форме куклы и доски для серфинга.

По данным А. Вериги, в Литве не было конкретно этих продуктов, в отношении которых ведется разбирательство.

"Это больше теоретический спор на будущее", - сказал министр.

Находящийся в Люксембурге суд ЕС должен высказать свое мнение о соответствии законодательству ЕС запрета на продажу этих товаров, если на их упаковках указано точное назначение товаров.

Литовское правительство обещает добиваться того, чтобы суд ЕС не ограничивал права государств-членов прибегать к мерам по устранению опасных продуктов с рынка.

Он также отметил, что количество случаев отравления детей этими продуктам на данный момент достаточно велико.

Статистика свидетельствует, что за год в Литве моющие средства становятся причиной отравления около 60 детей в возрасте до четырех лет.

Литва представит в суде позицию о том, что государство, импортирующее продукты может запретить торговлю опасными товарами, напоминающими игрушки, однако из оборота нельзя изымать те продукты, которые напоминают предметы иного предназначения, но не являются опасными для здоровья.