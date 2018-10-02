Чуть больше трети респондентов (34,4%) считают, что жизнь в Литве не улучшилась, но и не ухудшилась и лишь 19,6% видят улучшение. Эти данные не удивили экспертов, с которыми говорил DELFI, но они узрели не только интересные, но и опасные тенденции.

Экономист банка Swedbank Витянис Шимкус сказал, что жители Литвы вообще склонны оценивать ситуацию пессимистичнее, чем на самом деле. По его словам, объективные данные показывают, что жизнь в Литве становится лучше.

"На самом деле просматривается объективное улучшение ситуации. Скажем, за два года реальный ВВП с учетом изменения цен вырос на 8%, средняя зарплата - на 20%, примерно на столько выросли и пенсии. Между тем в общем цены выросли на 6,5%, на продукты - на 4%.

Кажется, что реальная покупательная способность должна расти. Конечно, средние данные общую ситуацию не показывают, и в опросе видна разница между Вильнюсом, большими городами, между людьми разных возрастных групп, людьми с разным образованием", – сказал экономист. По его словам, похоже, что жители Литвы очень консервативно оценивают улучшение, но есть факторы, искажающие официальную статистику.

"Например, прозрачность доходов. Человек раньше получал доходы неофициально, а сейчас получает их официально, такой человек улучшения не ощущает, хотя в статистике его доходы имеют большое значение", – сказал Шимкус.

Экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса удивил один момент – молодежь оценивает ситуацию примерно так, как люди пенсионного возраста. Он назвал несколько причин этого.

"Возможно, отчасти из-за эмиграции, из-за недостаточно качественной системы образования, неопределенности, возможно, из-за общего тона в СМИ, который задает определенное настроение (…) Я думаю, не только объективные причины, но и связанный с этим психологический климат. Нынешних правящих выбирала не молодежь, молодые люди находятся в оппозиции. Я думаю, они следят за информацией, и так формируется общее отношение к стране", – сказал Маурицас.

Глава Vilmorus Владас Гайдис сказал DELFI, что молодежь обычно склонна оценивать ситуацию более оптимистично, поскольку сильно не связывает жизнь с властью.

"Молодежь обычно отличается оптимизмом и толерантностью, довольно хорошо все оценивает, что по сути все у них в руках, от власти не зависит. Это если их спрашивают о личной ситуации, положении. Если вопрос о Литве – это уже другая история. Молодежь думает о семье, о карьере, оценивает другие моменты", – сказал Гайдис.

Он обратил внимание на то, что самые большие пессимисты - люди предпенсионного возраста. Это связано с тем, что они не чувствуют себя в безопасности.

"Их беспокоит и настоящее – если уволят, шансов на трудоустройство немного, и будущее – какая будет пенсия, сможет ли он на нее прожить и т.д. Когда человек выходит на пенсию, обычно настроение улучшается, он получает стабильные доходы, пенсию никто не заберет, адаптируется к новому материальному положению, тогда настроение не бывает плохим", – сказал социолог.

По словам Шимкуса, хуже всего ситуацию в Литве оценивают люди 50-59 лет еще и потому, что они чувствуют себя в западне.

"Они еще не пенсионеры, их доходы еще не гарантированы, но они уже утратили конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому очень важна политика переквалификации", – сказал Шимкус.

Маурицас обратил внимание на позицию мужчин и женщин. Обычно, по его словам, женщины отличаются большим оптимизмом, но этот опрос показывает обратное. Это может быть свидетельством того, что плохо оценивают ситуацию госслужащие.

"Оценки мужчин бывают лучше, поскольку они чаще работают в частном секторе, женщины работают в публичном секторе. Кроме того, мужчины работают на стройках, в транспортном секторе, которые сейчас оживились, а женщин в этих секторах мало.

Это лакмусовая бумажка, связанная с оценкой госслужащих. Работники публичного сектора плохо оценивают ситуацию в последние три года, поскольку рост зарплат там не догоняет показатели частного сектора и конечно есть неопределенность в связи с начатыми реформами", – заметил экономист.

Опрос показал, что 49,2% госслужащих оценивают ситуацию как ухудшившуюся или скорее ухудшившуюся. Экономист Swedbank Шимкус также считает, что это связано с тем, что в этом секторе зарплаты не увеличиваются или растут незначительно.

Социолог Владас Гайдис замечает огромную разницу в доходах вильнюсцев и жителей другой части страны.

"Разница в доходах просто гигантская, как раз сейчас я изучаю статистику по доходам на одного человека. Разница огромная (...). Чем больше доходы, тем больше поддерживают консерваторов, чем меньше - "крестьян", – заметил Гайдис.

По словам Маурицаса, феномен Литвы - рост доходов в группе жителей 30-39 лет. В Европе и в мире просматриваются совершенно иные тенденции. "По-прежнему больше всего зарабатывают люди из этой группы. Это феномен в европейском контексте, в мировом контексте, поскольку чаще всего самые большие зарплаты у 50-летних или 60-летних. У нас 30-летние делают карьеру, им повышают зарплату, большая часть этих людей съехалась в Вильнюс, в другие крупные города, здесь совсем другая экономика", – сказал экономист банка Luminor.

"Вильнюс противопоставлен остальной Литве. Посмотрите на эту огромную разницу. Уже даже село видит ситуацию позитивнее, чем небольшие города, поскольку у сел есть своя ниша - сельское хозяйство, у них дела идут неплохо.

Но маленькие города не находят свою нишу. И что касается выборов, думаю, пока в Литве такая ситуация, противопоставление Вильнюса всей Литве останется большим. И Вильнюс, поскольку он относительно мал, обречен на фиаско", – сказал экономист.

По его словам, это может даже остановить экономическое развитие Литвы. Он считает, что в Литве нужно увеличить число центров роста – ими могли бы стать Каунас, Клайпеда, а в идеале и Шяуляй.

"Число жителей сократилось почти на треть в некоторых районах, кое-где еще больше, а в Вильнюсе выросло, а границы остались прежними. Это в долгосрочной перспективе нехорошо для демократии, поскольку представляют интересы не большинства, и не тех, кто платит налоги. Это огромная диспропорция, это влияет и будет влиять на политические решения и чем дальше, тем больше", – сказал Маурицас.

В свою очередь политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис заметил, что оценка ситуации в Литве имеет два направления.

"В принципе - это экономическое голосование. Оно означает, что люди реагируют на экономическую ситуацию, и в зависимости от нее выбирают, за кого голосовать. Одним людям кажется, что ситуация улучшается – они выбирают те партии, которые у власти, считая, что они - благо для экономики. Те, кому кажется, что ситуация ухудшается, выбирают оппозиционные партии, это логично", – сказал Ястрамскис.

По его словам, есть исследования, доказывающие, что не все так просто, есть и фильтр политический, что означает, что, например, сторонник консерваторов будет отрицательно оценивать ситуацию, потому что у власти находятся "крестьяне". А те, кто сторонник "крестьян", будут оценивать ситуацию положительно, потому что их партия находится у власти.

Vilmorus провел опрос 7-16 сентября, в нем участвовали 1000 респондентов из 23 городов и 33 сел.