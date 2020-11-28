Опасная тенденция: если ничто не изменится, люди будут умирать не только от коронавируса

Об этом в студии говорили член правления Литовской ассоциации оздоровительных клубов Видмантас Шюгждинис, глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис, врач спортивной медицины Далюс Баркаускас и вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене.

Шюгждинис напомнил, что физическая активность - это форма укрепления здоровья. Поэтому если люди прекращают двигаться, появляется больше физических рисков, пассивная деятельность приводит к развитию хронических заболеваний.

"Например, есть данные, что в Великобритании у более 70% попавших в реанимацию людей был избыточный вес. Мы видим, что эти люди находятся в группе риска. Люди должны двигаться, это очень важно, беспокоит то, что об этом мало говорят", - сказал он и напомнил, что спортклубы были закрыты в первую очередь когда ввели карантин 13 марта и открыли их только 18 мая.

Шюгждинис сказал, что сами люди неактивны, например, по данным программы Google mobility, дома они спортом не занимаются, в удаленных тренировках участвует лишь небольшая часть людей, приходивших в спортклуб.

Врач Баркаускас заметил, что в Литве в этой сфере просвещения общества серьезно опаздывают.

"Несколько эпидемиологов несмело напоминали, что вирусы отличаются сезонностью. Было понятно, что надо готовиться к осени, но никто ничего не делал. (...) В первую очередь, когда оцениваешь группу риска, где больше всего осложнений - 18-64 лет - там еще ест какое-то движение. Но есть еще группа 15-17 лет. Есть и дети 5-17 лет, они очень уязвимы. Удаленное обучение, другие занятия, тут полный хаос", - сказал он.

По его словам, с движением среди детей вообще трагедия. Военные врачи отмечают, что треть призывников не годна для службы, но проблема намного глубже.

"Пример из моей практики - за карантин двое подростков набрали 10-15 кг. Что это значит? Они были активны, занимались спортом, а потом закрылись изменились привычки питания и все остальное, это самая уязвимая группа", - заметил Баркаускас.

Гаруолене считает, что быть физически активными важно, но сейчас ситуация такова, что нужно думать о сложностях - количество больных очень велико.

"Парадокс в том, что сейчас, когда мы меньше двигаемся, общаемся, контактируем, нам легче управлять вирусом", - сказала вице-министр, заметив, что спортклубы опасны тем, что занимающиеся спортом люди активно дышат, туда ходит много людей, отследить все контакты сложно.

Гаруолене отметила, что жители должны найти другой способ активности, поскольку в нынешней ситуации открывать спортклубы нельзя.