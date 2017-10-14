В субботу вечером в штабе по координации экстремальной ситуации и спасения по данным наблюдений констатировали, что на юго-восточном склоне горы Гедиминаса формируется оползень длиной 40 и шириной до 10 м на "теле" уже существующего оползня, сообщает Литовский национальный музей. Об этом пишет lrt.lt.
Vilnius
© DELFI / Karolina Pansevič

Риск оползня оценивается как очень высокий. С учетом серьезности риска решили, что сейчас убирать грунт на месте формирования оползня опасно, поскольку грунт очень влажный и грязь представляет опасность для рабочих. Такие работы можно начать только с улучшением погоды, когда просохнет место деформации грунта.

Пока решено следить за горой 24 ч. в сутки и реагировать на любые изменения грунта. В случае смывания грунта или оползней рабоче должны немедленно устранять последствия.

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Деформации грунта на склонах горы не представляют угрозы для посетителей горы. Предприняты превентивные меры для обеспечения безопасности посетителей: закрыта главная тропа, отгорожен тротуар в юго-восточной части и оборудованы защитные ограждения вокруг Дворца правителей.

"Обращаем внимание на то, что года, как геологическая структура, стабильна и неподвижна, а поверхностные оползни образуются на насыпи техногенного грунта, сделанной 12 лет назад. Этот грунт чувствителен к влаге, легко намокает, а когда это происходит, оползает", – сказано в сообщении музея.

Угроза оползней, как сообщалось ранее, наблюдается на юго-восточном склоне, на северо-западном проводят работы по восстановлению склона. там угрозы оползней не существует.

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